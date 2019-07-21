Експерти дали прогноз курсу долара після виборів

У понеділок за підсумками виборів у Раду можливе незначне зростання волатильності і зростання курсу долара в межах 10 копійок. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"На найближчий тиждень ми очікуємо, що курс долара до гривні істотно не зміниться. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,8/26,0 грн", - вважає він.

Аналітик констатував, що передвиборна гонка ніяк не позначилася на валютному ринку. "Більш того, якщо в четвер долар на міжбанку спробував піднятися вище 26 грн, то вже в п'ятницю повернувся нижче цієї планки. Несподіваними результати голосування напевно не стануть, а їх результати більш-менш збігаються з даними опитувань", - додав він.

Іосуб нагадав, що за минулий тиждень на різних сегментах валютного ринку долар змінився до гривні по-різному. Офіційний курс із запізненням ще показував помітне зростання, на інших сегментах ринку курс змінився різноспрямовано і при цьому незначно.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 25,80 грн до 26,03 грн (+0,9%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 25,75/25,78 до 25,69/25,73 (-0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках змінилися за тиждень з 25,75/26,04 до 25,76/26,04 (+0,1%/0,0%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,2% до 1,1% за рахунок зростання

Відзначимо, що глава Національного банку України Яків Смолій впевнений, що політичні процеси майже не впливають на курс гривні до долара і парламентські вибори не повинні вплинути. "Подвійні вибори мали певне очікування ризиків на фінансових ринках, але це абсолютно ніяким чином не впливало на валютний курс. Він як формувався завдяки попиту і пропозиції, так і продовжує це робити сьогодні", - сказав Смолій.

Нагадаємо, за даними опитування НБУ, у другому кварталі 2019 року керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,82 грн/долар.