Эксперты дали прогноз по инфляции на ближайшие месяцы

Фото: Рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ожидается период сезонного снижения потребительских цен

Летом в Украине традиционно наблюдается замедления инфляции в связи падением цен на плодоовощную продукцию. Об этом старший аналитик Альпари Вадим Иосуб сказал в интервью РБК-Украина.

При этом Иосуб отметил, что рост инфляции чаще всего бывает связан с монетарными факторами, ускоренным ростом денежной массы, например, в случае резкого роста зарплат, пенсий, спасения банков или их вкладчиков.

"Последнее время ничего подобного в экономике не наблюдается. Этим не грешило старое руководство даже в предвыборный период, нет нужды этим заниматься и новому руководству - период популистских обещаний, если они и были, уже в прошлом", - добавил он.

По его мнению, единственным исключением в этой картине могут стать цены на автомобильное топливо, что может быть связано с сокращением поставок из Беларуси. В частности, недавно Мозырский НПЗ - основной белорусский поставщик нефтепродуктов в Украину, заявил о выходе из строя своего оборудования в связи с поставкой некачественной нефти из России.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в марте 2019 года по сравнению с февралем выросли на 0,9%. По данным Государственной службы статистики, с начала года цены в Украине выросли на 2,4%. Однако в годовом измерении (к марту 2018 года) инфляция замедлилась до 8,6%

По данным Госстата, в первом квартале продолжали дорожать быстрыми темпами овощи и картофель. В частности, капуста белокочанная подорожала на 94,8% до 17,26 грн за кг, картофель - на 27,2% до 10,16 грн, свекла - на 15,2% до 12,60 грн, лук - на 10% до 18,51 грн. В то же время морковь подешевела на - 4,5 % до 11,41 грн за кг. Среди продуктов больше всего за первый квартал подешевели яйца - на 7,6% до 22,70 грн за десяток. Кроме того, на 3,3% подешевела свинина - до 111,63 грн за кг.