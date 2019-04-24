Експерти дали прогноз по інфляції на найближчі місяці

Фото: Ринок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Очікується період сезонного зниження споживчих цін

Влітку в Україні традиційно спостерігається уповільнення інфляції у зв'язку з падінням цін на плодоовочеву продукцію. Про це старший аналітик Альпарі Вадим Иосуб сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

При цьому Іосуб зазначив, що зростання інфляції найчастіше буває пов'язане з монетарними чинниками, прискореним зростанням грошової маси, наприклад, у випадку різкого зростання зарплат, пенсій, порятунку банків або їх вкладників.

"Останнім часом нічого подібного в економіці не спостерігається. Цим не грішило старе керівництво навіть у передвиборчий період, немає потреби займатися цим і новому керівництву - період популістських обіцянок, якщо вони і були, вже в минулому", - додав він.

На його думку, єдиним винятком у цій картині можуть стати ціни на автомобільне паливо, що може бути пов'язано з скороченням поставок з Білорусі. Зокрема, нещодавно Мозирський НПЗ - основний білоруський постачальник нафтопродуктів в Україну, заявив про вихід з ладу обладнання у зв'язку з постачанням неякісної нафти з Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у березні 2019 року порівняно з лютим, виросли на 0,9%. За даними Державної служби статистики, з початку року ціни в Україні зросли на 2,4%. Проте в річному вимірі (до березня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,6%

За даними Держстату, в першому кварталі продовжували дорожчати швидкими темпами овочі та картопля. Зокрема, капуста білокачанна подорожчала на 94,8% до 17,26 грн за кг, картопля - на 27,2% до 10,16 грн, буряк - на 15,2% до 12,60 грн, цибулю - на 10% до 18,51 грн. У той же час морква подешевшала на 4,5 % до 11,41 грн за кг. Серед продуктів найбільше за перший квартал подешевшали яйця - на 7,6% до 22,70 грн за десяток. Крім того, на 3,3% подешевшала свинина - до 111,63 грн за кг.