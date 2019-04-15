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Госстат назвал продукты, которые больше всего подорожали с начала года

Новости » Экономика    15.04.2019 - 13:22
Госстат назвал продукты, которые больше всего подорожали с начала года
Фото: Рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Капуста подорожала в два раза, картофель на четверть

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в марте 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, продолжают дорожать быстрыми темпами овощи и картофель.

В частности, капуста белокочанная подорожала на 94,8% до 17,26 грн за кг, картофель - на 27,2% до 10,16 грн, свекла - на 15,2% до 12,60 грн, лук - на 10% до 18,51 грн. В то же время морковь подешевела на - 4,5 % до 11,41 грн за кг.

Среди продуктов больше всего за первый квартал подешевели яйца - на 7,6% до 22,70 грн за десяток. Кроме того, на 3,3% подешевела свинина - до 111,63 грн за кг.

Кроме того, сигареты подорожали на 4,-6,3% в зависимости от класса, а цены на водку были стабильны - 91,21 грн за 0,5 литра.

Среди товаров больше всего подешевел газ сжиженный для автомобилей - на 23% до 11,19 грн за литр. Кроме того, цены на бензин А-95 упали до 6,9% до 28,33 грн за литр.

В то же время проезд в городском транспорте подорожал с начала года на 8,6% до 4,82 грн в среднем за билет.

Цены на большинство других товаров находятся в пределах или чуть выше инфляции, которая с начала года составляет 2,4%.

Как сообщало РБК-Украина, среди продовольственных товаров в 2018 году больше всего подорожали овощи. Цены на лук выросли за год на 208%, на капусту на 103%. Свекла подорожала на 73%, морковь - на 77%, картофель - на 33%.

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