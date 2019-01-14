Експертна зустріч України, Євросоюзу і РФ щодо газу скасована

Фото: Марош Шефчович (European Union 2014 - European Parliament)

Тристоронні переговори по газу залишаються запланованими на 21 січня

Експертна тристороння зустріч України, ЄС і Росії по газу, яка повинна була відбутися 15 січня, скасована. Про це повідомила в понеділок прес-секретар заступника голови Єврокомісії у справах Энергосоюза Мароша Шефчовича Анна-Кайса Итконен, передає РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

При цьому зустріч міністрів залишається запланованою на 21 січня.

"Експертні консультації, які були заплановані на 15 січня напередодні міністерської зустрічі, не відбудуться", - сказала вона.

Нагадаємо, тристоронні газові переговори з участю України, Європейської комісії та Росії пройдуть у Брюсселі 21 січня. Шефчович зазначив, що другий раунд тристоронніх переговорів з Росією і Україною про довгостроковий транзит газу відбудеться 21 січня в Брюсселі.

Нещодавно директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що лобісти "Північного потоку-2" і окремі європейські політики використовують тристоронні переговори як аргумент на користь цього проекту.

Також Вітренко заявив, що "відновлення балансу інтересів", якого від "Нафтогазу" вимагає російський монополіст "Газпром" в ході переговорів з транзиту газу, можливе тільки на підставі рішення Стокгольмського арбітражу.

Про перенесення переговорів на січень заявляв міністр енергетики Росії Олександр Новак. За його словами, зустріч може відбутися в другій половині січня, при цьому перед нею заплановані переговори на експертному рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, строк дії контракту на транзит російського газу в ЄС від 2009 року закінчується 1 січня 2020 року. До цього часу НАК "Нафтогаз України" розраховує завершити анбандлінг компанії, передавши газотранспортні активи новому незалежному оператору ГТС - компанії "Магістральні газопроводи України".