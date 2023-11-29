Експерти спрогнозували, що може стати переломним моментом на південному фронті

Українські військові продовжують закріплюватися на плацдармах на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Переломним моментом на південному фронті може стати знищення логістики ворога, а саме Кримського мосту.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Пастка в промзоні. Що відбувається в Авдіївці та чи далеко до переломного моменту на Півдні".

Полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант в одному з інтерв'ю повідомив, що Сили оборони продовжать рух у Херсонській області. На його думку, Росія не має можливості відтіснити ЗСУ на правий берег. Тому переломний момент для України точно настане, але це питання часу.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що ситуація на півдні може різко змінитися, якщо наші воїни переріжуть логістику ворога.

"Якщо казати про Олешки, достатньо перерізати дорогу Е97 (Херсон - Керч), Р57 (Олешки - Скадовськ) або Т2206 (траса за 4-10 км вздовж Дніпра), тоді повністю буде перерізана логістика вздовж лівого берегу. Це унеможливить спротив з боку росіян, обмежить їхню мобільність і маневреність", - пояснив він.

За словами Коваленка, якщо ЗСУ переріжуть основні логістичні шляхи, окупантам доведеться відійди до Раденська (понад 15 км углиб окупованої території) або навіть південніше.

Але, на його думку, саме переломним моментом буде знищення Кримського мосту.

"Саме тоді групи "Дніпро", "Запоріжжя" та "Схід" втратять необхідну підтримку та матеріально-технічне забезпечення. Кримський міст і справді багато вирішує. Мабуть, це (його руйнація, - ред.) найголовніший переломний момент", - вважає Коваленко.

Успіхи ЗСУ у Херсонській області

Нагадаємо, 17 листопада українські військові заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра у Херсонській області. ЗСУ вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріли цивільних.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк наголошувала, що робота на лівому березі триває. За її словами, робота ускладнюється через погану погоду.