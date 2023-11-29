Эксперты спрогнозировали, что может стать переломным моментом на южном фронте

Украинские военные продолжают закрепляться на плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области. Переломным моментом на южном фронте может стать уничтожение логистики врага, а именно Крымского моста.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ловушка в промзоне. Что происходит в Авдеевке и далеко ли до переломного момента на Юге".

Полковник британской армии в отставке военный эксперт Глен Грант в одном из интервью сообщил, что Силы обороны продолжат движение в Херсонской области. По его мнению, у России нет возможности оттеснить ВСУ на правый берег. Поэтому переломный момент для Украины точно наступит, но это вопрос времени.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что ситуация на юге может резко измениться, если наши воины перережут логистику врага.

"Если говорить об Олешках, достаточно перерезать дорогу Е97 (Херсон - Керчь), Р57 (Олешки - Скадовск) или Т2206 (трасса в 4-10 км вдоль Днепра), тогда полностью будет перерезана логистика вдоль левого берега. Это сделает невозможным сопротивление со стороны россиян, ограничит их мобильность и маневренность", - объяснил он.

По словам Коваленко, если ВСУ перережут основные логистические пути, оккупантам придется отойти к Раденску (свыше 15 км вглубь оккупированной территории) или даже южнее.

Но, по его мнению, именно переломным моментом станет уничтожение Крымского моста.

"Именно тогда группы "Днепр", "Запорожье" и "Восток" потеряют необходимую поддержку и материально-техническое обеспечение. Крымский мост и вправду многое решает. Пожалуй, это (его разрушение, - ред.) самый главный переломный момент", - считает Коваленко.

Успехи ВСУ в Херсонской области

Напомним, что 17 ноября украинские военные заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских.

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается. По ее словам, работа усложняется из-за плохой погоды.