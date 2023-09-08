Експерти розповіли, яка країна може не допустити союзу КНДР і Росії

Що цьому передувало

Нещодавно The New York Times повідомило, що лідер КНДР Кім Чен Ин планує цього місяця зустрітися з російським диктатор Володимиром Путіним і обговорити постачання озброєнь.

Після цього Вашингтон почав говорити про посилення санкцій і закликає припинити переговори про зброю для Росії.

Китайський фактор

Опитані РБК-Україна експерти окремо виділяють його, коментуючи можливий союз Росії і КНДР. На думку Коваленка, якщо Сі Цзіньпін не дасть "добро", ніякого союзу не буде.

Власне, тому в Кремлі постійно шукають зустрічі з ним, щоб через Сі вмовити Кім Чен Ина. Раніше стало відомо, що в жовтні Путін приїде в Пекін на конференцію "Один пояс, один шлях".

"Якщо ж говорити про вересневу зустріч із Кімом у Владивостоці, то сама по собі вона ні на що не вплине. Вплинути може тільки Сі Цзіньпін, але мені здається, у нього немає мети налаштувати проти себе західні країни. Попри всю риторику, Китай занадто залежний від Заходу, і він буде дуже обережним", - каже експерт.

Військові навчання КНДР, Росії та Китаю

За даними південнокорейської газети Yonhap, Росія хоче провести тристоронні військові навчання. Про згоду Китаю поки що невідомо, але питання з КНДР уже нібито закрито.

Як зазначив Володимир Фесенко, зараз багатьох хвилює, як на тлі потенційного союзу Москви і Пхеньяна поведеться Китай.

"Чи братиме він участь у навчаннях, я сумніваюся. А як поведе себе в контексті російсько-корейського співробітництва? Якщо підтримає і хоча б частково приєднається, то небезпека є. І з його боку я допускаю певні ризики", - вважає він.

Найімовірніше, на пряму взаємодію Пекін не зважиться. Зокрема через історію відносин із Пхеньяном.

"Китайці давно відчувають, що корейські диктатори, хто б це не був, - нинішній Кім, його дід чи батько, - вони завжди були надто самостійними і надто некерованими. Завжди самі по собі, завжди досить агресивні. Ризик, звісно, є, але я думаю, що інші країни не будуть причетні до співпраці Росії та КНДР", - додав політолог.

Співпраця між Росією та КНДР

Північна Корея відкрито підтримує російську агресію проти України, а з початку року, за інформацією США, постачала боєприпаси бойовикам ПВК "Вагнера".

Нещодавно секретар Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що накладе додаткові санкції на КНДР або будь-яку іншу країну, яка постачатиме зброю росіянам.

Більше про потенційний союз світових ізгоїв та чи несе він загрози для нашої країни - у матеріалі РБК-Україна.