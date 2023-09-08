Эксперты рассказали, какая страна может не допустить союза КНДР и России

Что этому предшествовало

Недавно The New York Times сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в этом месяце встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и обсудить поставки вооружений.

После этого Вашингтон начал говорить об усилении санкций и призывает прекратить переговоры об оружии для России.

Китайский фактор

Опрошенные РБК-Украина эксперты отдельно выделяют его, комментируя возможный союз России и КНДР. По мнению Коваленко, если Си Цзиньпин не даст "добро", никакого союза не будет.

Собственно, поэтому в Кремле постоянно ищут встречи с ним, чтобы через Си уговорить Ким Чен Ына. Ранее стало известно, что в октябре Путин приедет в Пекин на конференцию "Один пояс, один путь".

"Если же говорить о сентябрьской встрече с Кимом во Владивостоке, то сама по себе она ни на что не повлияет. Повлиять может только Си Цзиньпин, но мне кажется, у него нет цели настроить против себя западные страны. Несмотря на всю риторику, Китай слишком зависим от Запада, и он будет очень осторожным", - говорит эксперт.

Военные учения КНДР, России и Китая

По данным южнокорейской газеты Yonhap, Россия хочет провести трехсторонние военные учения. О согласии Китая пока неизвестно, но вопрос с КНДР уже якобы закрыт.

Как отметил Владимир Фесенко, сейчас многих волнует, как на фоне потенциального союза Москвы и Пхеньяна поведет себя Китай.

"Будет ли он участвовать в учениях, я сомневаюсь. А как поведет себя в контексте российско-корейского сотрудничества? Если поддержит и хотя бы частично присоединится, то опасность есть. И с его стороны я допускаю определенные риски", - считает он.

Скорее всего, на прямое взаимодействие Пекин не решится. В частности из-за истории отношений с Пхеньяном.

"Китайцы давно чувствуют, что корейские диктаторы, кто бы это ни был, - нынешний Ким, его дед или отец, - они всегда были слишком самостоятельными и слишком неуправляемыми. Всегда сами по себе, всегда достаточно агрессивны. Риск, конечно, есть, но я думаю, что другие страны не будут причастны к сотрудничеству России и КНДР", - добавил политолог.

Сотрудничество между Россией и КНДР

Северная Корея открыто поддерживает российскую агрессию против Украины, а с начала года, по информации США, поставляла боеприпасы боевикам ЧВК "Вагнера".

Недавно секретарь Госдепа США Энтони Блинкен заявил, чтоналожит дополнительные санкции на КНДР или любую другую страну, которая будет поставлять оружие россиянам.

Больше о потенциальном союзе мировых изгоев и несет ли он угрозы для нашей страны - в материале РБК-Украина.