Експерти розказали, чи вистачить українського газу на наступну зиму

"Якщо обсяг видобутку не зміниться, то для цього (для накопичення 13 млрд кубів – ред.) буде достатньо навіть українського газу", - сказав директор центру "Психея" Геннадій Рябцев.

При цьому він зазначив, що суттєве скорочення теплової генерації через російські обстріли знизить споживання газу. "На жаль, пошкодження маневрової генерації (ТЕС – ред.) знизить потребу у цьому ресурсі під час опалювального сезону. Але навіть якщо будуть запущені нові газопоршневі станції, то імпорт, швидше за все, не буде затребуваний", - зазначив Рябцев.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що газу може знадобитися більше через можливе припинення транзиту з січня 2025 року. При цьому він не виключає, що можливо доведеться імпортувати незначні обсяги газу.

"Необхідно закачати щонайменше 14 млрд кубометрів до 15 жовтня з урахуванням буферного газу. Поки що жодних перешкод не бачу, окрім обстрілів інфраструктури ПСГ, і це з урахуванням імпорту", - зазначив Омельченко.