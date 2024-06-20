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Експерти розказали, чи вистачить українського газу на наступну зиму

Україні вистачить на зиму запасу газу в 13-14 млрд кубометрів (фото: Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов

В українських підземних сховищах газу (ПСГ) до опалювального сезону цілком реально накопичити 13-14 млрд кубометрів газу, і таких обсягів має вистачити для проходження наступного опалювального сезону.

Таку думку у коментарі РБК-Україна висловили експерти енергетичного ринку.

"Якщо обсяг видобутку не зміниться, то для цього (для накопичення 13 млрд кубів – ред.) буде достатньо навіть українського газу", - сказав директор центру "Психея" Геннадій Рябцев.

При цьому він зазначив, що суттєве скорочення теплової генерації через російські обстріли знизить споживання газу. "На жаль, пошкодження маневрової генерації (ТЕС – ред.) знизить потребу у цьому ресурсі під час опалювального сезону. Але навіть якщо будуть запущені нові газопоршневі станції, то імпорт, швидше за все, не буде затребуваний", - зазначив Рябцев.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що газу може знадобитися більше через можливе припинення транзиту з січня 2025 року. При цьому він не виключає, що можливо доведеться імпортувати незначні обсяги газу.

"Необхідно закачати щонайменше 14 млрд кубометрів до 15 жовтня з урахуванням буферного газу. Поки що жодних перешкод не бачу, окрім обстрілів інфраструктури ПСГ, і це з урахуванням імпорту", - зазначив Омельченко.

Як повідомляло РБК-Україна, в НАК "Нафтогаз України" заявляли, що імпорт газу поки не планується. Разом з тим, за необхідності, компанія має можливості закуповувати газ у ЄС за рахунок кредиту ЄБРР.

За інформацією НАК "Нафтогаз України", на 17 червня запас газу в ПСГ перевищує 9 млрд кубометрів. За заявою глави компанії, до опалювального сезону планується збільшити його обсяг до 13 млрд кубометрів.

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