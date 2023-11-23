ЄБРР виділив 200 млн євро для підвищення енергетичної безпеки України

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть кредит у розмірі 200 млн євро, щоб допомогти НАК "Нафтогаз України" створити стратегічні запаси газу у другому зимовому опалювальному сезоні після російського вторгнення у лютому 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення банку.

Кошти для "Нафтогазу" будуть за кредитом у розмірі 300 млн євро, наданим минулого року, що є частиною пакету донорської підтримки у розмірі 500 млн євро, включаючи грант з Норвегії.

Підписання відбулося у Києві, де ЄБРР представляв керуючий директор зі Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, а "Нафтогаз" - голова НАК Олексій Чернишов.

"Ми пишаємося нашою співпрацею з "Нафтогазом", який також удосконалює своє управління і після труднощів у минулому успішно завершив реструктуризацію своїх облігацій. Ми готові підтримувати його й надалі", - сказав Маттео Патроне.

Підписання реалізує угоди, укладеної у червні на конференції з відновлення України в Лондоні між президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Це частина зусиль ЄБРР щодо підвищення енергетичної безпеки країни – одного з п'яти інвестиційних пріоритетів підтримки ЄБРР реальної економіки України.

Усі інвестиції ЄБРР в Україні передбачають поділ ризиків з донорами та партнерами, в даному випадку з Норвегією та Нідерландами.

Важка зима

"Народ України переживає ще одну холодну зиму під загрозою атак Росії, - заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. - Норвегія продовжить надавати підтримку Україні для підтримки критично важливої енергетичної безпеки та задоволення потреб в опаленні будинків, підприємств та державних установ".

За його словами, Норвегія підтримує зусилля ЄБРР, виділивши 54 млн євро. "ЄБРР є ключовим партнером норвезької п'ятирічної комплексної програми підтримки України. Досі Норвегія фінансувала зусилля ЄБРР лише у сфері енергетики, виділивши 300 млн євро у 2022-2023 роках", - додав він.

У листопаді директори ЄБРР звернулися до Ради керуючих із проханням схвалити збільшення капіталу на 4 млрд євро, щоб дозволити ЄБРР забезпечити значні та стійкі інвестиції в Україну, підвищуючи рівень фінансування ще більше, коли настане час повної реконструкції.