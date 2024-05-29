Україна втратила 85% потужностей теплової генерації через обстріли енергосистеми, - DiXi Group

Про це заявила експертка проєктів DiXi Group Олена Лапенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NV .

Вона зазначила, що за оцінками DiXi Group українська теплова генерація втратила близько 85% потужності.

"Терміни її відновлення невизначені, незважаючи на заяви деяких експертів", - каже Лапенко.

Вона також нагадала про пошкодження під час останніх обстрілів як мінімум двох об'єктів Укргідроенерго.

Експертка наголосила, що втрата теплових і гідроелектростанцій - це чутливий удар по маневровій генерації, що має згладжувати піки споживання електроенергії, які виникають вранці та ввечері. Наявної потужності не вистачатиме навіть у теплу пору року і це вже відчули всі українці.

У DiXi Group заявляють, що у 2022−2023 рр. споживання електроенергії в Україні порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення скоротилося на 25−30%. Зокрема промисловість скоротила споживання на 45%, а населення на 16%. При цьому загальна генеруюча потужність скоротилася з 37,6 ГВт до 18,3 ГВт.

Тому в DiXi Group вважають, що в українській енергосистемі влітку 2024 року зберігатиметься дефіцит електроенергії.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що російські окупанти масованими атаками пошкодили всі ТЕС і ГЕС України, через що ці станції зараз не можуть виробляти ту ж кількість електроенергії, яку вони видавали до атак.