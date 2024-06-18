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У "Нафтогазі" повідомили, скільки газу вже закачали до ПСГ на зиму

Україна, Вівторок 18 червня 2024 14:30
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У "Нафтогазі" повідомили, скільки газу вже закачали до ПСГ на зиму Фото: у ПСГ України вже закачали 1,6 млрд кубометрів газу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 17 червня в українські підземні газові сховища (ПСГ) вже закачали близько 1,6 млрд кубометрів газу, що на 390 млн кубометрів перевищує показник аналогічного періоду 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

За даними прес-служби, цей обсяг відповідає плану підготовки запасів до наступного опалювального сезону.

"Всі наші підприємства продовжують роботу в штатному режимі", - сказав голова НАК Олексій Чернишов.

Таким чином, на сьогодні обсяг газу в українських ПСГ перевищує 9 млрд кубометрів, додали в прес-службі.

Без російського транзиту

Нагадаємо, контракт на транзит російського газу закінчується у 2024 році. Українська влада неодноразово заявляла, що не планує продовжувати контракт.

У 2023 році було проведено стрес-тест української газотранспортної системи та підземних газових сховищ. Випробування показали, що система може функціонувати без транзиту.

Якщо транзиту російського газу з 2025 року не буде, потужності ГТС будуть задіяні для транспортування природного газу з Європи до ПСГ під час сезону накачування та у зворотному напрямку в осінньо-зимовий період.

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ПХГ Транзит газу
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