У "Нафтогазі" повідомили, скільки газу вже закачали до ПСГ на зиму

Фото: у ПСГ України вже закачали 1,6 млрд кубометрів газу (Getty Images)

Станом на 17 червня в українські підземні газові сховища (ПСГ) вже закачали близько 1,6 млрд кубометрів газу, що на 390 млн кубометрів перевищує показник аналогічного періоду 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

За даними прес-служби, цей обсяг відповідає плану підготовки запасів до наступного опалювального сезону. "Всі наші підприємства продовжують роботу в штатному режимі", - сказав голова НАК Олексій Чернишов. Таким чином, на сьогодні обсяг газу в українських ПСГ перевищує 9 млрд кубометрів, додали в прес-службі. Без російського транзиту Нагадаємо, контракт на транзит російського газу закінчується у 2024 році. Українська влада неодноразово заявляла, що не планує продовжувати контракт. У 2023 році було проведено стрес-тест української газотранспортної системи та підземних газових сховищ. Випробування показали, що система може функціонувати без транзиту.