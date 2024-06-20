Эксперты рассказали, хватит ли украинского газа на следующую зиму

"Если объем добычи не изменится, то для этого (для накопления 13 млрд кубов – ред.) будет достаточно даже украинского газа", - сказал изданию директор центра "Психея" Геннадий Рябцев.

При этом он отметил, что существенное сокращение тепловой генерации из-за российских обстрелов снизит потребление газа. "К сожалению, повреждение маневровой генерации (ТЭС - ред.) снизит потребность в этом ресурсе во время отопительного сезона. Но даже если будут запущены новые газопоршневые станции, импорт, скорее всего, востребован не будет", - отметил Рябцев.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что газа может потребоваться больше из-за возможного прекращения транзита с января 2025 года. При этом он не исключает, что возможно понадобиться импортировать незначительные объемы газа.

"Необходимо закачать минимум 14 млрд кубометров до 15 октября с учетом буферного газа. Пока никаких препятствий не вижу, кроме обстрелов инфраструктуры ПХГ, и это с учетом импорта", - отметил Омельченко.