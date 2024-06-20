Эксперты рассказали, хватит ли украинского газа на следующую зиму

В украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) к отопительному сезону вполне реально накопить 13-14 млрд кубометров газа, и таких объемов должно хватить для прохождения следующего отопительного сезона.
Такое мнение в комментарии РБК-Украина высказали эксперты энергетического рынка.
"Если объем добычи не изменится, то для этого (для накопления 13 млрд кубов – ред.) будет достаточно даже украинского газа", - сказал изданию директор центра "Психея" Геннадий Рябцев.
При этом он отметил, что существенное сокращение тепловой генерации из-за российских обстрелов снизит потребление газа. "К сожалению, повреждение маневровой генерации (ТЭС - ред.) снизит потребность в этом ресурсе во время отопительного сезона. Но даже если будут запущены новые газопоршневые станции, импорт, скорее всего, востребован не будет", - отметил Рябцев.
Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что газа может потребоваться больше из-за возможного прекращения транзита с января 2025 года. При этом он не исключает, что возможно понадобиться импортировать незначительные объемы газа.
"Необходимо закачать минимум 14 млрд кубометров до 15 октября с учетом буферного газа. Пока никаких препятствий не вижу, кроме обстрелов инфраструктуры ПХГ, и это с учетом импорта", - отметил Омельченко.
Как сообщало РБК-Украина, в НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что импорт газа пока не планируется. Однако у компании при необходимости есть возможность закупать газ в ЕС за счет кредита ЕБРР.
По информации НАК "Нафтогаз Украины", на 17 июня запас газа в ПХГ превышает 9 млрд кубометров. По заявлению главы компании, к отопительному сезону планируется увеличить его объем до 13 млрд кубометров.