На Заході заплуталися у кількості версій української ракети "Нептун": скільки їх насправді

Поява нової версії української крилатої ракети Р-360 "Нептун" викликала дискусії серед фахівців. Ракету поки неофіційно прозвали "Пузатий Нептун" через конформні баки, а деякі експерти припустили, що це вже четверта версія ракети.

Авторитетний фахівець H I Sutton виділив у сімействі "Нептунів" чотири варіанти:

Р-360, відома ще до 2021 року;

"Нептун-МД", подовжена версія Р-360, нібито зафіксована у червні 2024 року;

"Довгий Нептун", показаний у серпні 2025 року;

новий "Пузатий Нептун".

Проте фахівці Defense Express звертають увагу, що датування "Нептун-МД" 2024 роком є помилковим. Це модель Р-360, яка перебувала на підприємстві ще у 2019–2020 роках і демонструвалась на виставках.

Також індекс "Пузатого Нептуна" вважають неправильним: РК-360Л, або "Нептун-Д" ("Довгий Нептун"), має публічно відомі характеристики, а на відео з виставки у Києві показано ракету з фюзеляжем змінного діаметра без конформних баків.

З максимальною ймовірністю, двигун і діаметр хвостового відсіку залишилися незмінними у "Довгому Нептуні", а центральна частина фюзеляжу отримала більший діаметр- близько 0,5 м проти 0,38 м у базової Р-360.

Таким чином, наразі можна говорити про три версії української крилатої ракети:

Р-360 із дальністю 280 км;

Р-360Л ("Нептун-Д", "Довгий Нептун") із дальністю 1000 км;

"Пузатий Нептун" із конформними баками та ймовірною дальністю 500 км.

У латинізованому позначенні це виглядає як R-360, R-360M (Middle) та R-360L (Long).

Зауважується, що наявні фото ракети зроблені з різних ракурсів, тому точне співставлення неможливе. Однак, враховуючи частоту публічних демонстрацій, ймовірно, що з часом з’являться фотографії всіх трьох видів "Нептуна" з одного ракурсу.

Зазначається також, що європейські партнери можуть зацікавитися українським озброєнням, оскільки "Довгий Нептун" перевищує за характеристиками єдину у Європі далекобійну крилату ракету MdCN.