На Заході заплуталися у кількості версій української ракети "Нептун": скільки їх насправді

Появление новой версии украинской крылатой ракеты Р-360 "Нептун" вызвало дискуссии среди специалистов. Ракету пока неофициально прозвали "Пузатый Нептун" из-за конформных баков, а некоторые эксперты предположили, что это уже четвертая версия ракеты.

Авторитетный специалист H I Sutton выделил в семействе "Нептунов" четыре варианта:

Р-360, известная еще до 2021 года;

"Нептун-МД", удлиненная версия Р-360, якобы зафиксированная в июне 2024 года;

"Длинный Нептун", показанный в августе 2025 года;

новый "Пузатый Нептун".

Однако специалисты Defense Express обращают внимание, что датировка "Нептун-МД" 2024 годом является ошибочной. Это модель Р-360, которая находилась на предприятии еще в 2019-2020 годах и демонстрировалась на выставках.

Также индекс "Пузатого Нептуна" считают неправильным: РК-360Л, или "Нептун-Д" ("Длинный Нептун"), имеет публично известные характеристики, а на видео с выставки в Киеве показана ракета с фюзеляжем переменного диаметра без конформных баков.

С максимальной вероятностью, двигатель и диаметр хвостового отсека остались неизменными в "Длинном Нептуне", а центральная часть фюзеляжа получила больший диаметр - около 0,5 м против 0,38 м у базовой Р-360.

Таким образом, сейчас можно говорить о трех версиях украинской крылатой ракеты:

Р-360 с дальностью 280 км;

Р-360Л ("Нептун-Д", "Длинный Нептун") с дальностью 1000 км;

"Пузатый Нептун" с конформными баками и вероятной дальностью 500 км.

В латинизированном обозначении это выглядит как R-360, R-360M (Middle) и R-360L (Long).

Отмечается, что имеющиеся фото ракеты сделаны с разных ракурсов, поэтому точное сопоставление невозможно. Однако, учитывая частоту публичных демонстраций, вероятно, что со временем появятся фотографии всех трех видов "Нептуна" с одного ракурса.

Отмечается также, что европейские партнеры могут заинтересоваться украинским вооружением, поскольку "Длинный Нептун" превышает по характеристикам единственную в Европе дальнобойную крылатую ракету MdCN.