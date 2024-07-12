Експерти оцінили ймовірність виходу Байдена з президентських перегонів

Нинішній президент США Джо Байден не збирається знімати свою кандидатуру на виборах, однак чергова хвиля критики з боку демократів все ж таки підвищує ймовірність сходу американського лідера з дистанції.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США" .

На думку глави "Інституту Американістики", аналітика "Інтерньюз-Україна" Владислава Фарапонова, на "сьогодні немає сценаріїв заміни Байдена без волі самого Байдена".

"Якщо це станеться, за логікою йому доведеться попрощатися і з нинішнім президентським терміном. Сценаріїв, коли він залишається президентом, але не балотується на вибори-2024, дуже мало. Особливо на даному етапі, коли минули усі праймериз, і справа залишилася лише за формальною конвенцією (з'їзд демократів, який висуне кандидата у президенти та віце-президенти, - ред.)", - зазначив він.

За словами, експерта, якщо цей варіант буде реалізовано, президентом автоматично стане Камала Харріс, а головне питання конвенції зведеться до вибору кандидата на посаду віце-президента. Але це все лише теоретично, Байден йти не планує, а демократи не наважаться знехтувати результатами праймеріз.

"Гіпотетично найбільші шанси у Харріс. В інших - глибоко теоретичні. Складно уявити, що хтось вийде і скаже, що готовий замінити Байдена. Рано чи пізно він перестане бути президентом. Але з точки зору політичної вигоди популярні кандидати та колишні президенти завжди виступають серйозними агітаторами у майбутніх кампаніях", - наголосив Фарапонов.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв вважає, що чергова хвиля критики з боку демократів все ж таки підвищує ймовірність сходу Байдена з дистанції.

"Насправді Байден може залишити перегони. Питання в тому, що не чути історій про зустрічі його команди з Ньюсомом, Буттіджеджем або будь-ким, хто міг би стати адекватним претендентом. На мою особисту думку, Харріс не переможе Трампа, незважаючи на нібито перевагу в опитуваннях у 3%. Це не відрив для молодого та вибухового кандидата. Він має лідирувати мінімум на 10%, щоб заміна була валідною та спокійною", - зазначив він.