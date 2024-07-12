Эксперты оценили вероятность выхода Байдена из президентской гонки
Нынешний президент США Джо Байден не собирается снимать свою кандидатуру на выборах, однако очередная волна критики со стороны демократов повышает вероятность схода американского лидера с дистанции.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Демократы следят, Трамп радуется. Отразятся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США".
По мнению главы "Института Американистики", аналитика "Интерньюз-Украина" Владислава Фарапонова, на "сегодня нет сценариев замены Байдена без воли самого Байдена".
"Если это произойдет, по логике ему придется попрощаться и с нынешним президентским сроком. Сценариев, когда он остается президентом, но не баллотируется на выборы-2024, очень мало. Особенно на данном этапе, когда прошли все праймериз, и дело осталось только за формальной конвенцией (съезд демократов, который выдвинет кандидата в президенты и вице-президенты, - ред.
По словам эксперта, если этот вариант будет реализован, президентом автоматически станет Камала Харрис, а главный вопрос конвенции сведется к выбору кандидата на должность вице-президента. Но это все лишь теоретически, Байден идти не планирует, а демократы не отважатся пренебречь результатами праймериз.
"Гипотетически самые большие шансы у Харрис. У других - глубоко теоретические. Сложно представить, что кто-то получится и скажет, что готов заменить Байдена. Рано или поздно он перестанет быть президентом. Но с точки зрения политической выгоды популярные кандидаты и бывшие президенты всегда выступают серьезными агитаторами в будущих кампаниях", - подчеркнул Фарапонов.
Эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев считает, что очередная волна критики со стороны демократов повышает вероятность схода Байдена с дистанции.
"На самом деле Байден может покинуть гонку. Вопрос в том, что не слышно историй о встречах его команды с Ньюсомом, Буттиджеджем или кем-либо, кто мог бы стать адекватным претендентом. По моему личному мнению, Харрис не победит Трампа, несмотря на якобы преимущество в опросах в 3%. Это не отрыв для молодого и взрывного кандидата. Он должен лидировать минимум на 10%, чтобы замена была валидной и спокойной", - отметил он.
Участие Байдена в выборах
Напомним, после провального участия в дебатах с Дональдом Трампом, в Демократической партии считают, что Джо Байдену следует отказаться от участия в нынешних президентских выборах, поскольку шансы победить оппонента равны нулю.
В то же время Байден настаивает, что не планирует покидать избирательную кампанию. На днях глава Белого дома написал письмо коллегам-демократам, которым пытается подавить внутрипартийный бунт против его кампании.
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