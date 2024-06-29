Експерти надали Раді безпеки ООН "неспростовні" докази використання Росією ракет з КНДР, - AP

Голова дослідницької організації, яка відстежує зброю, використану в атаках проти України з 2018 року, заявив у п'ятницю Раді Безпеки ООН про наявність "незаперечних" доказів того, що виявлені в Україні залишки балістичних ракет були поставлені з Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

На засіданні Ради безпеки Сполучені Штати та їхні західні союзники заявили, що Росія та КНДР порушили ембарго ООН на експорт зброї з Північної Кореї.

Джона Лефф, виконавчий директор Conflict Armament Research, надав раді докладний аналіз залишків ракети, яка вдарила по Харкову 2 січня.

За його словами, організація задокументувала двигун ракети, її хвостову частину та майже 300 компонентів, вироблених 26 компаніями з восьми країн, і визначила, що це була ракета або КН-23 або КН-24, виготовлена у 2023 році в КНДР.

"Організація дійшла такого висновку, ґрунтуючись на унікальних характеристиках ракети - її діаметрі, різних лопатевих приводах, що управляють тягою і траєкторією ракети, візерунком навколо запальника, наявності корейських ієрогліфів на деяких компонентах ракети, а також інших знаках і компонентах, що відносяться до більш раннього періоду до 2023 року", - сказав експерт.

"Після початкової документації наші команди перевірили ще три ідентичні ракети КНДР, які вразили Київ та Запоріжжя на початку цього року", - сказав Лефф.

Вони також помітили додаткові звичайні озброєння, у тому числі артилерійський снаряд виробництва 1977 року, який був захоплений на лінії фронту і раніше не спостерігався на полі бою в Україні.

Рада обговорила незаконне постачання зброї з Північної Кореї на запит Франції, Японії, Південної Кореї, Великобританії та США.

Голова ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу повідомив Раді в п'ятницю, що до закінчення терміну її мандату група експертів розглядала звіт України про уламки ракет, які вона виявила "після інформації про балістичні ракети малої дальності, вироблені в КНДР і використовувані російськими збройними силами в Україні" .

Хоча мандат експертів, продовжений з 2009 року, зусиллями Росії було припинено, Наміцу сказав, що комітет Ради Безпеки, відповідальний за моніторинг реалізації санкцій проти КНДР, "продовжує свою роботу і контролюватиме дотримання санкційного режиму".

Представник США сказав, що незалежні висновки дослідницької організації Леффа підтверджують звіти із відкритих джерел. Він також заявив, що окрім десятків ракет, переданих Росії Снверною Кореєю, вона також незаконно переправила понад 11 тисяч контейнерів із боєприпасами.