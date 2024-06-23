ua en ru
Нд, 23 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Північна Корея за півроку могла передати Росії 1,6 млн снарядів, - WP

Пхеньян, Неділя 23 червня 2024 15:10
UA EN RU
Північна Корея за півроку могла передати Росії 1,6 млн снарядів, - WP Фото: Володимир Путін та Кім Чен Ин (kremlin ru)
Автор: Наталія Юрченко

Північна Корея могла протягом півроку передати Росії близько 1,6 млн артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Видання проаналізувало дані, отримані некомерційною організацією з питань глобальної безпеки C4ADS. Вони свідчать, що з серпня 2023 року по січень 2024 року з КНДР до Росії прибуло понад 74 тисяч метричних тонн вибухівки. Вантажі були розподілені з двох портів на Далекому Сході Росії до 16 об'єктів переважно вздовж західних кордонів країни поблизу України.

Наголошується, що ця вага дорівнює близько 1,6 млн артилерійських снарядів того типу, який Росія використовувала у війні проти України.

За інформацією C4ADS, на об'єктах, куди прибули вантажі, було зазначено, що це боєприпаси, хоча в документації вони називаються вибуховими речовинами.

Як зазначає WP, Росія, чиї запаси боєприпасів вичерпується, покладається на своїх небагатьох союзників, тоді як ізольована Північна Корея шукає способи заробити гроші. Договір "всеосяжне партнерство" між російським та північнокорейським диктаторами дає формальні підстави для постачань боєприпасів із КНДР в Росію.

Видання додає, що Кім Чен Ин забезпечує найсильнішу підтримку Володимиру Путіну серед всіх світових лідерів.

Допомога КНДР для Росії

Нагадаємо, раніше українська розвідка заявила, що КНДР постачає Росії артилерійські боєприпаси. Крім того, Північна Корея надала російській армії ракети. Україна встановила, що окупанти вже застосовували їх, зокрема для ударів по Харкову.

Днями російський диктатор Володимир Путін поїхав до КНДР, де зустрівся з Кім Чен Ином. Детальніше про візит Путіна - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація КНДР Північна Корея Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Відстрочка за сімейними обставинами. Які документи треба надати: список
Відстрочка за сімейними обставинами. Які документи треба надати: список
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України