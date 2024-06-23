Північна Корея за півроку могла передати Росії 1,6 млн снарядів, - WP
Північна Корея могла протягом півроку передати Росії близько 1,6 млн артилерійських боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Видання проаналізувало дані, отримані некомерційною організацією з питань глобальної безпеки C4ADS. Вони свідчать, що з серпня 2023 року по січень 2024 року з КНДР до Росії прибуло понад 74 тисяч метричних тонн вибухівки. Вантажі були розподілені з двох портів на Далекому Сході Росії до 16 об'єктів переважно вздовж західних кордонів країни поблизу України.
Наголошується, що ця вага дорівнює близько 1,6 млн артилерійських снарядів того типу, який Росія використовувала у війні проти України.
За інформацією C4ADS, на об'єктах, куди прибули вантажі, було зазначено, що це боєприпаси, хоча в документації вони називаються вибуховими речовинами.
Як зазначає WP, Росія, чиї запаси боєприпасів вичерпується, покладається на своїх небагатьох союзників, тоді як ізольована Північна Корея шукає способи заробити гроші. Договір "всеосяжне партнерство" між російським та північнокорейським диктаторами дає формальні підстави для постачань боєприпасів із КНДР в Росію.
Видання додає, що Кім Чен Ин забезпечує найсильнішу підтримку Володимиру Путіну серед всіх світових лідерів.
Допомога КНДР для Росії
Нагадаємо, раніше українська розвідка заявила, що КНДР постачає Росії артилерійські боєприпаси. Крім того, Північна Корея надала російській армії ракети. Україна встановила, що окупанти вже застосовували їх, зокрема для ударів по Харкову.
Днями російський диктатор Володимир Путін поїхав до КНДР, де зустрівся з Кім Чен Ином. Детальніше про візит Путіна - у матеріалі РБК-Україна.
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