Експерти ISW заявили, що ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках

"9 червня українські війська продовжували контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках фронту. Російські війська відбили обмежені та локальні атаки українських військ у районі Кремінної. Також 9 червня українські офіційні особи заявили, що 8 червня ЗСУ просунулися на 1,2 км під час наступальних наступальних. операцій під Бахмутом", - йдеться у повідомленні експертів ISW.

Крім того, 9 червня українські війська продовжили обмежені контрнаступальні операції на заході Донецької області та досягли тактичних успіхів у цьому районі.

На думку експертів, українські сили також продовжували наземні атаки у західній частині Запорізької області у ніч із 8 на 9 червня та протягом дня 9 червня. Також експерти припустили, що ЗСУ досягли суттєвих успіхів під час атак.

Ключові висновки ISW:

Президент РФ Володимир Путін 9 червня визнав, що український контрнаступ почався нещодавно, і зазначив, що українські сили все ще мають наступальний потенціал.

Українські офіційні особи прямо визнали, що українські сили очікують на втрату техніки в ході контрнаступальних операцій.

У ніч із 8 на 9 червня російські війська завдали ракетних ударів по території України.

Білий дім повідомив 9 червня, що Іран допомагає Росії побудувати завод з виробництва дронів у Єлабузі, Республіка Татарстан, Росія, підкресливши зростаючу військову співпрацю між Тегераном і Москвою, незважаючи на західні санкції.

Російські та українські війська провели обмежені та локальні наземні атаки на південь від Кремінної.

Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута та на лінії Авдіївка – Донецьк.

ЗСУ продовжували обмежені наземні атаки на адміністративному кордоні між Донецькою та Запорізькою областями та на заході Запорізької області.

Контрнаступ України

Зазначимо, що 7 червня у Міноборони заявляли, що українські військові на Бахмутському напрямку перейшли з оборони до наступу. Третя штурмова бригада повідомила про просування під Бахмутом - 1,8 км вздовж фронтової лінії та 1,2 км у глибину фронту.

Додамо, що аналітики ISW писали, що українські воїни продовжують проводити контрнаступні дії під Бахмутом. Водночас, окупанти, ймовірно, відступають з позицій, які затопило після підриву Каховської ГЕС.