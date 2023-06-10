Експерти ISW заявили, що ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках

На думку аналітиків ISW, українські військові розвивають контрнаступ на чотирьох основних напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
"9 червня українські війська продовжували контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках фронту. Російські війська відбили обмежені та локальні атаки українських військ у районі Кремінної. Також 9 червня українські офіційні особи заявили, що 8 червня ЗСУ просунулися на 1,2 км під час наступальних наступальних. операцій під Бахмутом", - йдеться у повідомленні експертів ISW.
Крім того, 9 червня українські війська продовжили обмежені контрнаступальні операції на заході Донецької області та досягли тактичних успіхів у цьому районі.
На думку експертів, українські сили також продовжували наземні атаки у західній частині Запорізької області у ніч із 8 на 9 червня та протягом дня 9 червня. Також експерти припустили, що ЗСУ досягли суттєвих успіхів під час атак.
Ключові висновки ISW:
Контрнаступ України
Зазначимо, що 7 червня у Міноборони заявляли, що українські військові на Бахмутському напрямку перейшли з оборони до наступу. Третя штурмова бригада повідомила про просування під Бахмутом - 1,8 км вздовж фронтової лінії та 1,2 км у глибину фронту.
Додамо, що аналітики ISW писали, що українські воїни продовжують проводити контрнаступні дії під Бахмутом. Водночас, окупанти, ймовірно, відступають з позицій, які затопило після підриву Каховської ГЕС.
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