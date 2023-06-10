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Експерти ISW заявили, що ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках

Фото: експерти ISW заявили, що ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На думку аналітиків ISW, українські військові розвивають контрнаступ на чотирьох основних напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

"9 червня українські війська продовжували контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках фронту. Російські війська відбили обмежені та локальні атаки українських військ у районі Кремінної. Також 9 червня українські офіційні особи заявили, що 8 червня ЗСУ просунулися на 1,2 км під час наступальних наступальних. операцій під Бахмутом", - йдеться у повідомленні експертів ISW.

Крім того, 9 червня українські війська продовжили обмежені контрнаступальні операції на заході Донецької області та досягли тактичних успіхів у цьому районі.

На думку експертів, українські сили також продовжували наземні атаки у західній частині Запорізької області у ніч із 8 на 9 червня та протягом дня 9 червня. Також експерти припустили, що ЗСУ досягли суттєвих успіхів під час атак.

Ключові висновки ISW:

  • Президент РФ Володимир Путін 9 червня визнав, що український контрнаступ почався нещодавно, і зазначив, що українські сили все ще мають наступальний потенціал.
  • Українські офіційні особи прямо визнали, що українські сили очікують на втрату техніки в ході контрнаступальних операцій.
  • У ніч із 8 на 9 червня російські війська завдали ракетних ударів по території України.
  • Білий дім повідомив 9 червня, що Іран допомагає Росії побудувати завод з виробництва дронів у Єлабузі, Республіка Татарстан, Росія, підкресливши зростаючу військову співпрацю між Тегераном і Москвою, незважаючи на західні санкції.
  • Російські та українські війська провели обмежені та локальні наземні атаки на південь від Кремінної.
  • Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута та на лінії Авдіївка – Донецьк.
  • ЗСУ продовжували обмежені наземні атаки на адміністративному кордоні між Донецькою та Запорізькою областями та на заході Запорізької області.

Контрнаступ України

Зазначимо, що 7 червня у Міноборони заявляли, що українські військові на Бахмутському напрямку перейшли з оборони до наступу. Третя штурмова бригада повідомила про просування під Бахмутом - 1,8 км вздовж фронтової лінії та 1,2 км у глибину фронту.

Додамо, що аналітики ISW писали, що українські воїни продовжують проводити контрнаступні дії під Бахмутом. Водночас, окупанти, ймовірно, відступають з позицій, які затопило після підриву Каховської ГЕС.

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