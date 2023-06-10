Эксперты ISW заявили, что ВСУ ведут контрнаступление на четырех направлениях

"9 июня украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта. Российские войска отразили ограниченные и локальные атаки украинских войск в районе Кременной. Также 9 июня украинские официальные лица заявили, что 8 июня ВСУ продвинулись на 1,2 км в ходе продолжающихся наступательных операций под Бахмутом", - говорится в сообщении экспертов ISW.

Кроме того, 9 июня украинские войска продолжили ограниченные контрнаступательные операции на западе Донецкой области и добились тактических успехов в этом районе.

По мнению экспертов, украинские силы также продолжали наземные атаки в западной части Запорожской области в ночь с 8 на 9 июня и в течение дня 9 июня. Также эксперты предположили, что ВСУ добились значительных успехов во время атак.

Ключевые выводы ISW:

Президент РФ Владимир Путин 9 июня признал, что украинское контрнаступление началось недавно, и отметил, что украинские силы все еще обладают наступательным потенциалом.

Украинские официальные лица прямо признали, что украинские силы ожидают потери техники в ходе контрнаступательных операций.

В ночь с 8 на 9 июня российские войска нанесли ракетные удары по территории Украины.

Белый дом сообщил 9 июня, что Иран помогает России построить завод по производству дронов в Елабуге, Республика Татарстан, Россия, подчеркнув растущее военное сотрудничество между Тегераном и Москвой, несмотря на западные санкции.

Российские и украинские войска провели ограниченные и локальные наземные атаки южнее Кременной.

Российские войска продолжали наземные атаки в районе Бахмута и на линии Авдеевка – Донецк.

ВСУ продолжали ограниченные наземные атаки на административной границе между Донецкой и Запорожской областями и на западе Запорожской области.

Контрнаступление Украины

Отметим, что 7 июня в Минобороны заявляли, что украинские военные на Бахмутском направлении перешли из обороны в наступление. Третья штурмовая бригада сообщила о продвижении под Бахмутом - 1,8 км вдоль фронтовой линии и 1,2 км в глубину фронта.

Добавим, что аналитики ISW писали, что украинские воины продолжают проводить контрнаступательные действия под Бахмутом. В то же время оккупанты, вероятно, отступают с позиций, которые затопило после подрыва Каховской ГЭС.