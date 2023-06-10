Эксперты ISW заявили, что ВСУ ведут контрнаступление на четырех направлениях

По мнению аналитиков ISW, украинские военные развивают контрнаступление на четырех основных направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
"9 июня украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта. Российские войска отразили ограниченные и локальные атаки украинских войск в районе Кременной. Также 9 июня украинские официальные лица заявили, что 8 июня ВСУ продвинулись на 1,2 км в ходе продолжающихся наступательных операций под Бахмутом", - говорится в сообщении экспертов ISW.
Кроме того, 9 июня украинские войска продолжили ограниченные контрнаступательные операции на западе Донецкой области и добились тактических успехов в этом районе.
По мнению экспертов, украинские силы также продолжали наземные атаки в западной части Запорожской области в ночь с 8 на 9 июня и в течение дня 9 июня. Также эксперты предположили, что ВСУ добились значительных успехов во время атак.
Ключевые выводы ISW:
Контрнаступление Украины
Отметим, что 7 июня в Минобороны заявляли, что украинские военные на Бахмутском направлении перешли из обороны в наступление. Третья штурмовая бригада сообщила о продвижении под Бахмутом - 1,8 км вдоль фронтовой линии и 1,2 км в глубину фронта.
Добавим, что аналитики ISW писали, что украинские воины продолжают проводить контрнаступательные действия под Бахмутом. В то же время оккупанты, вероятно, отступают с позиций, которые затопило после подрыва Каховской ГЭС.
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