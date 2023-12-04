Експерти ISW пояснили, що означає указ Путіна про збільшення штату армії РФ

Путін 1 грудня підписав указ про збільшення офіційної чисельності російських збройних сил з 2,039 до 2,209 млн осіб, а загальної чисельності бойового складу - з 1,15 до 1,32 млн осіб.

У вересні 2022 року російський уряд оголосив, що до збройних сил мобілізують 300 тисяч осіб відповідно до указу Путіна про часткову мобілізацію. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 29 листопада заявив, що російські війська втратили понад 300 тисяч людей убитими та пораненими під час боїв в Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.

Вербування добровольців, часткова мобілізація, а також російські втрати в Україні, ймовірно, пояснюють чистий приріст військовослужбовців на 170 тисяч осіб у період з 25 серпня 2022 року до 1 грудня 2023 року. Таким чином, указ Путіна від 1 грудня 2023 року швидше за все встановлює 2,209 млн осіб як новий офіційний штат, а не наказує значне збільшення загальної чисельності російської армії.

Збільшення армії РФ

Нагадаємо, що Путін 1 грудня вирішив збільшити штат армії РФ. Згідно з указом, чисельність військовослужбовців Збройних сил РФ збільшиться майже на 170 тисяч осіб. Документ опублікований на сайті Кремля та набуде чинності з дня його підписання.

Торішнього серпня минулого року повідомлялося, що Путін підписав указ, згідно з яким чисельність армії РФ збільшується до 1,15 млн осіб. Він набув чинності з 2023 року.

Також у грудні 2022 року стало відомо, що Путіну 21 грудня були представлені плани щодо розширення російської армії приблизно на 30% до 1,5 млн осіб.

Вже в березні поточного року британська розвідка повідомляла, що російська влада готувалась до ширшого призову на військову службу для покриття своїх військових потреб.