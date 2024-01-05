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Експерти ISW пояснили, чому РФ може закуповувати більше балістичних ракет закордоном

Фото: РФ може почати закуповувати більше балістичних ракет за кордоном (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Відносний успіх, якого досягли війська РФ при завданні ударів по Україні за допомогою балістичних ракет, може спонукати Кремль активізувати зусилля щодо придбання такого типу озброєння закордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Аналітики ISW зазначають, що ВПК Росії може виробляти близько 4 ракет "Іскандер" і чотири ракети "Кинжал" на місяць, хоча неясно, скільки ракет С-300/С-400 може виробляти промисловість країни-агресора.

На думку експертів, російська оборонно-промислова база, ймовірно, не зможе виробляти балістичні ракети в масштабах, необхідних для постійної "ударної кампанії" по Україні, яка спирається на регулярне витрачання великої кількості балістичних ракет, тому Росії, ймовірно, доведеться купувати балістичні ракети за кордоном. , якщо вона й надалі має намір підтримувати масштабні ракетні удари по Україні

Зазначається, що росіяни регулярно використовують балістичні ракети малої дальності для завдання ударів по українських містах, і ці ракети, мабуть, більш ефективні для подолання української ППО.

Експерти зазначають, що ефективність російських балістичних ракет, схоже, частково залежить від конфігурації "парасольки" ППО України в цільовій зоні та ударного комплексу, частиною якого є ракети.

КНДР постачає РФ зброю для війни проти України

За даними розвідки США, стало відомо, що російські кораблі з серпня регулярно відвідували північнокорейський порт Расон. КНДР відправила РФ близько 2000 контейнерів зі зброєю.

Представник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати висловлюють стурбованість військовим співробітництвом Росії та Північної Кореї.

Учора координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні .

Згодом у WP повідомили, що Північна Корея могла передати Росії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

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