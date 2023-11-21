США стурбовані військовим співробітництвом Росії та КНДР, - Держдеп

Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"Я скажу, що наше занепокоєння з приводу програми балістичних ракет Північної Кореї та інших військових програм добре відоме, наше занепокоєння з приводу передачі технологій між Росією та Північною Кореєю – чи то Росія, яка надає Північній Кореї технології чи Північна Корея, що надає зброю Росії – теж добре відома", - заявив Міллер.

За його словами, ці передачі озброєння у деяких випадках порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН, зокрема, резолюції, за які проголосувала сама Росія.

"Ми продовжимо уважно слідкувати за ними (РФ та КНДР – ред.) та вживати всіх необхідних дій разом з нашими союзниками в регіоні для моніторингу та реагування на дестабілізуючу поведінку КНДР", - додав він.

Представник Держдепу також наголосив, що позиція США дуже зрозуміла – Росія не повинна постачати Північній Кореї технології, які порушили б резолюції Ради безпеки ООН, а Північна Корея не повинна постачати Росії зброю, яку вона може використати для ведення війни проти України.

Співпраця КНДР та Росії

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кремль неодноразово звертався до Північної Кореї з проханням надати снаряди. Через деякий час КНДР відправила до Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів. Постачання почалося ще у серпні поточного року.

Повідомляється, що КНДР здійснила близько 10 постачань зброї до Росії, яких може вистачити приблизно на два місяці боїв.

Після нещодавнього візиту Кім Чен Інна до Росії Білий дім заявив про те, що режим диктатора надав окупантам 1000 контейнерів із військовою технікою та боєприпасами.

Зазначимо, що, за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, КНДР не зможе постійно постачати Росію у війні проти нашої країни і пояснив чому.