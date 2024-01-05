Эксперты ISW объяснили, почему РФ может закупать больше баллистических ракет заграницей

Аналитики ISW отмечают, что ВПК России может производить около 4 ракет "Искандер" и четыре ракеты "Кинжал" в месяц, хотя неясно, сколько ракет С-300/С-400 может производить промышленность страны-агрессора.

По мнению экспертов, российская оборонно-промышленная база, вероятно, не сможет производить баллистические ракеты в масштабах, необходимых для постоянной "ударной кампании" по Украине, которая опирается на регулярное расходование большого количества баллистических ракет, потому России, вероятно, придется закупать баллистические ракеты заграницей, если она и в дальнейшем намерена поддерживать масштабные ракетные удары по Украине.

Отмечается, что россияне регулярно используют баллистические ракеты малой дальности для нанесения ударов по украинским городам, и эти ракеты, по-видимому, более эффективны для преодоления украинской ПВО.

Эксперты отмечают, что эффективность российских баллистических ракет, похоже, частично зависит от конфигурации "зонтика" ПВО Украины в целевой зоне и ударного комплекса, частью которого являются ракеты.

КНДР поставляет РФ оружие для войны против Украины

По данным разведки США, стало известно, что российские корабли с августа месяца регулярно посещали северокорейский порт Расон. КНДР отправила РФ около 2000 контейнеров с оружием.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты выражают обеспокоенность военным сотрудничеством России и Северной Кореи.

Вчера координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

Вскоре в WP сообщили, что Северная Корея могла передать Российской Федерации несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.