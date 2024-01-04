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Експерти ISW пояснили, чому РФ може бути зацікавлена в обміні полоненими

Четвер 04 січня 2024 02:30
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Експерти ISW пояснили, чому РФ може бути зацікавлена в обміні полоненими Фото: експерти ISW пояснили, чому РФ може бути зацікавлена в обміні полоненими (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Константин Широкун

Високопоставлені російські чиновники можуть бути зацікавлені у тому, щоб показати Росію як країну, яка дотримується гуманітарних та інших правових принципів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

В ISW також зазначають, що бажання запустити нову інформаційну кампанію може бути пов'язане з тим, що за останні кілька тижнів відбулася ціла серія інцидентів, коли російські війська використовували українських полонених солдатів і офіцерів для явних порушень Женевської конвенції про військовополонених, у тому числі використали їх у активних бойових діях як живий щит, стратили та ін.

Саме тому вибір часу для обміну може бути частиною нової інформаційної кампанії.

Обмін полоненими 3 січня

Нагадаємо, вчора між Україною та Росією пройшов найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. Нашій країні вдалося повернути додому 230 захисників.

Такий обмін полоненими пройшов після тривалої паузи. Росія довгий час блокувала процес. Це вже 49-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та перший у 2024 році. Наразі Україні вдалося повернути додому 2828 захисників.

Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Об'єднані Арабські Емірати допомогли організуватиобмін полоненими між Україною та Росією, який відбувся 3 січня.

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