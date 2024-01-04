Эксперты ISW объяснили, почему РФ может быть заинтересована в обмене пленными

Высокопоставленные российские чиновники могут быть заинтересованы в том, чтобы представить Россию как страну, которая придерживается гуманитарных и других правовых принципов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

В ISW также отмечают, что желание запустить новую информационную кампанию может быть связано с тем, что за последние несколько недель произошла целая серия инцидентов, когда российские войска использовали украинских пленных солдат и офицеров для явных нарушений Женевской конвенции о военнопленных, в том числе использовали их в активных боевых действиях в качестве живого щита, казнили и пр.

Именно потому выбор времени для обмена может быть частью новой информационной кампании.

Обмен пленными 3 января

Напомним, вчера между Украиной и Россией прошел самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. Нашей стране удалось вернуть домой 230 защитников.

Такой обмен пленными прошел после длительной паузы. Россия долгое время блокировала процесс. Это уже 49-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России в Украину и первый в 2024 году. Сейчас Украине удалось вернуть домой 2828 защитников.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты помогли организовать обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся 3 января.