Буданов про обмін полоненими: участь в організації брали ОАЕ

Об'єднані Арабські Емірати допомогли організувати обмін полоненими між Україною та Росією, який відбувся 3 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

Він нагадав, що сьогодні додому повернулося 230 захисників України. Серед них бойовий медик, захисники з острова Зміїного, з Чорнобильської атомної електростанції, які були захоплені ще в перші дні війни, з "Азовсталі", прикордонники, поліцейські, нацгвардійці, Збройні сили. Фактично, це абсолютно всі категорії.

"Цей обмін готувався досить довго. Участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також чинила сторона Об'єднаних Арабських Еміратів, і за її допомогою ми разом змогли це зробити", - розповів Буданов.

Обмін полоненими

Нагадаємо, сьогодні, 3 січня, між Україною та Росією пройшов найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. Нашій країні вдалося повернути додому 230 захисників.

Такий обмін полоненими пройшов після тривалої паузи. Росія довгий час блокувала процес.

Це вже 49-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і перший у 2024 році. Наразі Україні вдалося повернути додому 2828 захисників.

Українські чиновники вже оприлюднили низку фото та відео із захисниками, які повернулися додому.