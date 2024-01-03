Буданов про обмін полоненими: участь в організації брали ОАЕ
Об'єднані Арабські Емірати допомогли організувати обмін полоненими між Україною та Росією, який відбувся 3 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.
Він нагадав, що сьогодні додому повернулося 230 захисників України. Серед них бойовий медик, захисники з острова Зміїного, з Чорнобильської атомної електростанції, які були захоплені ще в перші дні війни, з "Азовсталі", прикордонники, поліцейські, нацгвардійці, Збройні сили. Фактично, це абсолютно всі категорії.
"Цей обмін готувався досить довго. Участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також чинила сторона Об'єднаних Арабських Еміратів, і за її допомогою ми разом змогли це зробити", - розповів Буданов.
Обмін полоненими
Нагадаємо, сьогодні, 3 січня, між Україною та Росією пройшов найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. Нашій країні вдалося повернути додому 230 захисників.
Такий обмін полоненими пройшов після тривалої паузи. Росія довгий час блокувала процес.
Це вже 49-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і перший у 2024 році. Наразі Україні вдалося повернути додому 2828 захисників.
Українські чиновники вже оприлюднили низку фото та відео із захисниками, які повернулися додому.
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