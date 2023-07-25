Експерти ISW пояснили, чому контрнаступ ЗСУ не може бути швидким

Експерти ISW назвали три причини, чому літній контрнаступ ЗСУ не може бути швидким.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
На думку аналітиків, не можна очікувати, що літній контрнаступ України буде швидким та легким. Це з кількома причинами:
Літній контрнаступ ЗСУ
Українські військові ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах.
У Раді національної безпеки США заявляли, що російські загарбники багато місяців будували кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це уповільнює просування українських військ.
Однак у Міноборони України вважають, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.
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