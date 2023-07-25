Эксперты ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ не может быть быстрым

Эксперты ISW назвали три причины, почему летнее контрнаступление ВСУ не может быть быстрым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
По мнению аналитиков, нельзя ожидать, что летнее контрнаступление Украины будет быстрым и легким. Это связано с несколькими причинами:
Летнее контрнаступление ВСУ
Украинские военные ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
В Совете национальной безопасности США заявляли, что российские захватчики в течение многих месяцев строили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.
Однако в Минобороны Украины считают, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.
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