Эксперты ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ не может быть быстрым

По мнению аналитиков, нельзя ожидать, что летнее контрнаступление Украины будет быстрым и легким. Это связано с несколькими причинами:

У России было время перегруппироваться и подготовиться к неизбежному украинскому контрнаступлению, и теперь украинские войска сталкиваются с подготовленными оборонительными российскими позициями, включая массивные минные поля и эшелонированные полевые укрепления.

ВСУ пытаются проводить общевойсковые операции без превосходства в воздухе и с ограниченными средствами маневрирования, такими как ПВО, что является чрезвычайно сложной задачей. К тому же, Силы контрнаступления Украины имели ограниченное время для подготовки к крупному наступлению.

Украина, в отличие от России, оптимизирует свои операции таким образом, чтобы сохранить собственные силы за счет более медленного продвижения.

Летнее контрнаступление ВСУ

Украинские военные ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В Совете национальной безопасности США заявляли, что российские захватчики в течение многих месяцев строили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

Однако в Минобороны Украины считают, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.