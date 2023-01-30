Експерти ISW назвали три ключові етапи вторгнення РФ в Україну

Повідомляється, що російські війська володіли ініціативою та вели наступ з 24 лютого до 3 липня 2022 року. Саме після тимчасової окупації Лисичанська на початку липня їх наступ на ряді напрямків досяг кульмінації.

Українські військові перехопили ініціативу та розпочали свій перший великий контрнаступ у Харківській області 6 вересня. Широкомасштабний осінній контрнаступ завершився звільненням західної частини Херсонської області 11 листопада.

На думку аналітиків ISW, з того часу Україна не змогла розпочати новий великий контрнаступ, що дозволило війні перейти у позиційну війну. Цей етап дозволив окупантам повернути тактичну ініціативу.

Схема доставки західної допомоги сильно вплинула перебіг війни. Постачання 155-мм артилерійських систем американського виробництва у квітні, а потім і установок HIMARS у червні, стали важливими факторами у підготовці українського контрнаступу.

Ключові висновки ISW: