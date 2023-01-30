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Експерти ISW назвали три ключові етапи вторгнення РФ в Україну

Фото: експерти ISW назвали три ключові етапи вторгнення РФ в Україну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Експерти ISW розділили 11 місяців російського вторгнення в Україну на три ключові етапи, виділивши період ініціативи окупантів, контрнаступ ЗСУ та період позиційної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Повідомляється, що російські війська володіли ініціативою та вели наступ з 24 лютого до 3 липня 2022 року. Саме після тимчасової окупації Лисичанська на початку липня їх наступ на ряді напрямків досяг кульмінації.

Українські військові перехопили ініціативу та розпочали свій перший великий контрнаступ у Харківській області 6 вересня. Широкомасштабний осінній контрнаступ завершився звільненням західної частини Херсонської області 11 листопада.

На думку аналітиків ISW, з того часу Україна не змогла розпочати новий великий контрнаступ, що дозволило війні перейти у позиційну війну. Цей етап дозволив окупантам повернути тактичну ініціативу.

Схема доставки західної допомоги сильно вплинула перебіг війни. Постачання 155-мм артилерійських систем американського виробництва у квітні, а потім і установок HIMARS у червні, стали важливими факторами у підготовці українського контрнаступу.

Ключові висновки ISW:

  • Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували контрнаступ у районі Куземівки (приблизно за 16 км на північний захід від Сватового).
  • Українські військові продовжували відображати обмежені контратаки росіян на захід та південь від Кремінної.
  • Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин повідомив, що 29 січня його бойовики нібито взяли під контроль Благодатне (приблизно за 12 км на північний схід від Бахмута).
  • Російські сили продовжували завдавати наземних ударів у районах Бахмута та Авдіївки.
  • ЗСУ відбили атаки поблизу Перемоги (4 км на південний схід від Донецька) та Вугледару. Російські джерела стверджують, що бойові дії ведуться на захід та схід від Вугледару.
  • Українські військові завдали удару установкою HIMARS мостом у Світлодолинському (20 км на північний схід від Мелітополя).
  • Російська влада продовжує створювати умови для другої хвилі мобілізації. Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив 28 січня, що комітет розглядає понад 20 законів про відстрочку щодо мобілізації.
  • У Генштабі України підтвердили, що станом на 29 січня формування ударного угруповання російськими військами у Білорусі не зафіксовано.

Раніше експерти ISW заявили, що РФ в найближчі 6 місяців готується здійснити рішучу стратегічну дію, найімовірніше, в Луганській області, або ж в районі Вугледару Донецької області.

Також нагадаємо, Данилов підкреслив, що зараз повторення подій лютого 2022 року, коли Росія пішла у повномасштабний наступ на територію України, неможливе.

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