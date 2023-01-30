Експерти ISW назвали три ключові етапи вторгнення РФ в Україну

Експерти ISW розділили 11 місяців російського вторгнення в Україну на три ключові етапи, виділивши період ініціативи окупантів, контрнаступ ЗСУ та період позиційної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Повідомляється, що російські війська володіли ініціативою та вели наступ з 24 лютого до 3 липня 2022 року. Саме після тимчасової окупації Лисичанська на початку липня їх наступ на ряді напрямків досяг кульмінації.
Українські військові перехопили ініціативу та розпочали свій перший великий контрнаступ у Харківській області 6 вересня. Широкомасштабний осінній контрнаступ завершився звільненням західної частини Херсонської області 11 листопада.
На думку аналітиків ISW, з того часу Україна не змогла розпочати новий великий контрнаступ, що дозволило війні перейти у позиційну війну. Цей етап дозволив окупантам повернути тактичну ініціативу.
Схема доставки західної допомоги сильно вплинула перебіг війни. Постачання 155-мм артилерійських систем американського виробництва у квітні, а потім і установок HIMARS у червні, стали важливими факторами у підготовці українського контрнаступу.
Раніше експерти ISW заявили, що РФ в найближчі 6 місяців готується здійснити рішучу стратегічну дію, найімовірніше, в Луганській області, або ж в районі Вугледару Донецької області.
Також нагадаємо, Данилов підкреслив, що зараз повторення подій лютого 2022 року, коли Росія пішла у повномасштабний наступ на територію України, неможливе.
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