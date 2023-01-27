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Нині повторення подій лютого 2022-го неможливе, але ворог підступний, - Данілов

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Україна, П'ятниця 27 січня 2023 22:06
Нині повторення подій лютого 2022-го неможливе, але ворог підступний, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляє, що нині повторення подій лютого 2022 року - повномасштабного наступу Росії - неможливе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

"Наша країна лютого 2022 року і лютого 2023 року - це вже інша ситуація. Більше того, ми не розуміємо, в який спосіб зараз це може відбутися. На сьогодні пильність на кордоні і пильність наших ЗСУ в зовсім іншому стані", - сказав очільник Ради.

Данілов зауважив, що Росія - це люди колишнього Радянського Союзу і для них важливо мати хоча б якісь досягнення до певних сакральних дат, тож, вони цілком можливо готують на 24 лютого нову хвилю. Проте на сьогодні також зовсім інша ситуація з військовою допомогою західних партнерів.

"Як було в лютому 2022 року, у них точно не вийде. Але це не привід нам спочивати на лаврах, вважати, що все закінчено. Навпаки - ми маємо максимально готуватися, маємо бути максимально згуртованими і готовими до цих викликів. Тому що це війна, ворог - підступний. В нього є ще певна кількість заліза, в нього є ще певна кількість людей, яких мобілізували", - додав Данілов.

При цьому секретар РНБО додав, що для України не є таємницею інформація щодо накопичення РФ військ і можливих напрямків їх наступів.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що російські спецслужби знову готують чергову спецоперацію. Цього разу вона спрямована на дискредитацію воєнно-політичного керівництва України.

Нагадаємо, раніше ГУР повідомляло, що Україна спільно з США протидіють російським ІПСО на всіх рівнях.

Крім того, ми писали, що, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, у російських владних колах вже зрозуміли, що Путін веде Росію в прірву і шукають йому заміну. Дехто навіть вже знає ім'я спадкоємця.

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Війна Росії проти України Олексій Данілов
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