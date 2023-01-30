Эксперты ISW назвали три ключевых этапа вторжения РФ в Украину

Эксперты ISW разделили 11 месяцев российского вторжения в Украину на три ключевых этапа, выделив период инициативы оккупантов, контрнаступление ВСУ и период позиционной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Сообщается, что российские войска владели инициативой и вели наступление с 24 февраля по 3 июля 2022 года. Именно после временной оккупации Лисичанска в начале июля их наступления на ряде направлений достигли кульминации.
Украинские военные перехватили инициативу и начали свое первое крупное контрнаступление в Харьковской области 6 сентября. Широкомасштабное осеннее контрнаступление завершились освобождением западной части Херсонской области 11 ноября.
По мнению аналитиков ISW, с тех пор Украина не смогла начать новое крупное контрнаступление, что позволило войне перейти в позиционную войну. Этот этап позволил оккупантам вернуть себе тактическую инициативу.
Схема доставки западной помощи сильно повлияла на ход войны. Поставка 155-мм артиллерийских систем американского производства в апреле, а затем и установок HIMARS в июне, стали важными факторами в подготовке украинского контрнаступления.
Ранее эксперты ISW заявили, что РФ в ближайшие 6 месяцев готовится осуществить решительное стратегическое действие, вероятнее всего, в Луганской области, или же в районе Угледара Донецкой области.
Также напомним, Данилов подчеркнул, что сейчас повторение событий февраля 2022 года, когда Россия пошла в полномасштабное наступление на территорию Украины, невозможно.
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