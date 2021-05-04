Эксперт заявил, что причиной увольнения Коболева могла стать его связь с Коломойским

"В Киев приезжает Госсекретарь США Энтони Блинкен. Тем для переговоров с украинским руководством много, и очень важных. Но будет обсуждаться и один специфический вопрос – о недавней смене руководства НАК "Нафтогаз Украины". В Госдепе выразили публичное недовольство этим решением. Поэтому придется объясняться", - написал эксперт.

По его мнению, у правительство много аргументов, в частности, связь Андрея Коболева с олигархом Игорем Коломойским, на которого Госдеп наложил санкции.

Он также отмечает, что подтверждением их скрытого сотрудничество является кейс "Укрнафтой".

"Напомню, это государственная компания, которую Коломойский (как миноритарный акционер) контролирует еще с 2003 года (кстати, тогда ее возглавил Игорь Палица). От имени государства контрольным пакетом "Укрнафты" владеет НАК "Нафтогаз Украины". С 2014 г., после того как Коболев возглавил НАК "Нафтогаз Украины", тема "Укрнафты" стала обсуждаться, начались "разговоры" между Коболевым и Коломойским. Но что обсуждалось? Не возврат государственной компании под контроль государства, а робкие просьбы Коболева к Коломойскому вернуть долги "Укрнафты" государству. Легко догадаться как на это отвечал днепропетровский олигарх в присущем ему стиле. В 2015 г. он даже демонстративно занял офис "Укрнафты" своими вооруженными людьми. Но это была демонстрация силы", - заявил Фесенко.

Еще один пример лояльного отношения Коболева к Коломойскому, по мнению политолога, является ситуация с "Укртатнафтой".

"Под контролем Коломойского находится еще одна компания, которую должно контролировать государство - "Укртатнафта" (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод). В этой компании 43% принадлежит государству, есть еще спорный пакет татарских акционеров, но контролирует "Укртатнафту" все тот же миноритарный акционер - Игорь Коломойский. И что-то я не припомню попыток Коболева вернуть "Укртатнафту" под контроль государства", - отметил Фесенко.