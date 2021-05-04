Експерт заявив, що причиною звільнення Коболєва міг стати його зв'язок з Коломойським

"До Києва приїжджає держсекретар США Ентоні Блінкен. Тем для переговорів з українським керівництвом багато, і дуже важливих. Але буде обговорюватися і одне специфічне питання - про недавню зміну керівництва НАК "Нафтогаз України". У Держдепі висловили публічне невдоволення цим рішенням. Тому доведеться пояснюватися", - написав експерт.

На його думку, уряд має багато аргументів, зокрема, зв'язок Андрія Коболєва з олігархом Ігорем Коломойським, на якого Держдеп наклав санкції.

Він також зазначає, що підтвердженням їх прихованої співпраці є кейс з "Укрнафтою".

"Нагадаю, це державна компанія, яку Коломойський (як міноритарний акціонер) контролює ще з 2003 року (до речі, тоді її очолив Ігор Палиця). Від імені держави контрольним пакетом "Укрнафти" володіє НАК "Нафтогаз України". З 2014 р., після того, як Коболєв очолив НАК "Нафтогаз України", тема "Укрнафти" стала обговорюватися, почалися "розмови" між Коболєвим і Коломойським. Але що обговорювалося? Не повернення державної компанії під контроль держави, а боязкі прохання Коболєва до Коломойського повернути борги "Укрнафти" державі. Легко здогадатися як на це відповідав дніпропетровський олігарх у притаманному йому стилі. У 2015 році він навіть демонстративно зайняв офіс "Укрнафти" своїми озброєними людьми. Але це була демонстрація сили", - заявив Фесенко.

Ще один приклад лояльного ставлення Коболєва до Коломойського, на думку політолога, є ситуація з "Укртатнафтою".

"Під контролем Коломойського знаходиться ще одна компанія, яку має контролювати держава - "Укртатнафта" (Кременчуцький нафтопереробний завод). У цій компанії 43% належить державі, є ще спірний пакет татарських акціонерів, але контролює "Укртатнафту" все той же міноритарний акціонер - Ігор Коломойський. І щось я не пригадаю спроб Коболєва повернути "Укртатнафту" під контроль держави", - зазначив Фесенко.