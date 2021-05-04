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Блинкен накануне визита в Украину обсудил ее с Боррелем

Новина українською → Брюссель, Вторник 04 мая 2021 16:12
Блинкен накануне визита в Украину обсудил ее с Боррелем Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен накануне визита в Украину обсудил ее с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В частности, недавнее наращивание войск России возле украинских границ.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской службы внешних связей.

Сообщается, что встреча прошла в кулуарах министерского саммита G7. Блинкен и Боррель обсудили наработку новой ядерной сделки с Ираном.

"Они также обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания российской военной мощи в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной, здоровье Алексея Навального, а также действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Афганистане на фоне решения США о выводе войск, а также отношения с Китаем. Также сообщается, что дальнейшее обсуждение двусторонних отношений ожидается на саммите ЕС-США в Брюсселе, который пройдет в июне.

Напомним, ранее Блинкен заявлял, что администрация президента США Джо Байдена хотела бы наладить стабильные отношения с Россией. И готова пойти на это, если Москва будет придерживаться такого же курса.

Отметим, согласно плану визита Блинкена в Украину, он проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими представителями власти.

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