Блинкен накануне визита в Украину обсудил ее с Боррелем

Государственный секретарь США Энтони Блинкен накануне визита в Украину обсудил ее с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В частности, недавнее наращивание войск России возле украинских границ.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской службы внешних связей .

Сообщается, что встреча прошла в кулуарах министерского саммита G7. Блинкен и Боррель обсудили наработку новой ядерной сделки с Ираном.

"Они также обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания российской военной мощи в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной, здоровье Алексея Навального, а также действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Афганистане на фоне решения США о выводе войск, а также отношения с Китаем. Также сообщается, что дальнейшее обсуждение двусторонних отношений ожидается на саммите ЕС-США в Брюсселе, который пройдет в июне.