Зеленський поставив задачу щодо ракет і дронів. Експерт сказав, від чого залежить реалізація

Заступник Генерального директора компанії, що спеціалізується на виробництві засобів РЕБ, прокоментував завдання президента України Володимира Зеленського щодо виробництва ракет і дронів.

Він підкреслив, що ключовим фактором є спроможність держави закупити необхідну кількість засобів.

"Не треба казати, скільки треба виготовити компаніям протягом року, треба казати, скільки держава спроможна закупити. Це вагомий аргумент, щоб створити потребу, яка буде задоволена українськими виробниками", - зазначив Храпчинський.

За його словами, нинішній стан українського оборонно-промислового комплексу дозволяє забезпечити до 90% потреб у безпілотниках та засобах РЕБ.

"Виробники зможуть виготовити навіть більше, якщо ми кажемо про ті дрони, які вже експлуатуються Силами оборони України", - додав експерт.

Храпчинський закликав зосередитися на фінансових можливостях держави для виконання цих завдань, зазначивши, що це стимулює розвиток українського ВПК.