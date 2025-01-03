Зеленский поставил задачу по ракетам и дронам. Эксперт сказал, от чего зависит реализация

Заместитель Генерального директора компании, специализирующейся на производстве средств РЭБ, прокомментировал задачу президента Украины Владимира Зеленского по производству ракет и дронов.

Он подчеркнул, что ключевым фактором является способность государства закупить необходимое количество средств.

"Не надо говорить, сколько надо изготовить компаниям в течение года, надо говорить, сколько государство способно закупить. Это весомый аргумент, чтобы создать потребность, которая будет удовлетворена украинскими производителями", - отметил Храпчинский.

По его словам, нынешнее состояние украинского оборонно-промышленного комплекса позволяет обеспечить до 90% потребностей в беспилотниках и средствах РЭБ.

"Производители смогут изготовить даже больше, если мы говорим о тех дронах, которые уже эксплуатируются Силами обороны Украины", - добавил эксперт.

Храпчинский призвал сосредоточиться на финансовых возможностях государства для выполнения этих задач, отметив, что это стимулирует развитие украинского ВПК.