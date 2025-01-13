Експерт спрогнозував, коли може бути наступний масований удар РФ

"Ви знаєте, коли є ознаки чогось, то це не означає, що це обов'язково має відбутися. А коли ми кажемо "є всі ознаки повітряної атаки з боку росіян" і ці атаки не відбуваються, то починають деякі казати, що "бачте, ваш прогноз не виправдався". Тому одразу хочеться сказати, що ознаки є, 100% ознаки того, що саме так готуються повітряні атаки. Але це не означає, що вони обов'язково відбудуться," - сказав Гетьман.

За його словами, Росії треба місяць приблизно десь між атаками для того, щоб виробити необхідну кількість ракет, яку вони запускають при масованій атаці. Тобто, якщо немає два місяці повітряних атак, то окупанти можуть запустити більше ракет або робити дві атаки з інтервалом в кілька днів.

"Тому швидше ніж за місяць зазвичай вони робити цього не можуть, бо буде невелика кількість засобів уражень і атака втратить сенс. Тому, коли минув місяць після попередньої атаки, можна очікувати, що в будь-який день ця атака може відбутися, а може ні. Але відбудеться все одно через місяць, два", - підкреслив Гетьман.

Масштабні обстріли України

З початку осені минулого року російська армія збільшила кількість масштабних обстрілів по Україні. Основною ціллю росіян, як і раніше, є критична інфраструктура України.

Зокрема, масштабний удар був завданий 13 грудня. Тоді Росія запустила по Україні 287 засобів повітряного нападу - 94 ракети та 193 дронів. А вже 25 грудня, російські окупанти завдали вже 13 масованого удару по українських енергетичних об'єктах від початку року.

Востаннє Росія запустила ракети по Україні напередодні Нового року, однак росіяни не припиняють дронові обстріли.