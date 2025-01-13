ua en ru
Пн, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росія вночі запустила більше сотні безпілотників: як відпрацювала ППО

Понеділок 13 січня 2025 09:26
UA EN RU
Росія вночі запустила більше сотні безпілотників: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія вночі запустила більше сотні безпілотників (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 13 січня Російська Федерація (РФ) застосувала проти України 110 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 78 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Ворог запускав безпілотники із напрямків російських міст Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття повітряної атаки залучались:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 78-и дронів у межах Полтавської, Київської, Черкаської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та низки інших областей.

31 безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.

Руйнування внаслідок нічної атаки

"Через падіння збитих ворожих безпілотників у Сумській, Київській, Житомирській та Запорізькій областях є пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, приватних будинків та автотранспорту. Попередньо без жертв та постраждалих", - пишуть Повітряні сили.

Нічні обстріли Росії

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно атакує територію України керованими авіаційними бомбами (КАБ), безпілотниками, ракетами різних типів й артилерією, що створює серйозну загрозу для населення. Зокрема з минулого року терористи почали вдаватись до обстрілів майже кожної ночі. У ніч на 12 січня ворог запустив 94 безпілотника. Тоді ж ППО вдалось збити 60 дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Повітряні сили України Війна в Україні
NEWS
Трамп і його команда. Хто стане ключовими фігурами в адміністрації нового президента США
Трамп і його команда. Хто стане ключовими фігурами в адміністрації нового президента США
DAILY
"На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію