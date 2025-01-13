Росія вночі запустила більше сотні безпілотників: як відпрацювала ППО

У ніч на 13 січня Російська Федерація (РФ) застосувала проти України 110 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 78 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

"Через падіння збитих ворожих безпілотників у Сумській, Київській, Житомирській та Запорізькій областях є пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, приватних будинків та автотранспорту . Попередньо без жертв та постраждалих", - пишуть Повітряні сили.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 78-и дронів у межах Полтавської, Київської, Черкаської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та низки інших областей.

Нічні обстріли Росії

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно атакує територію України керованими авіаційними бомбами (КАБ), безпілотниками, ракетами різних типів й артилерією, що створює серйозну загрозу для населення. Зокрема з минулого року терористи почали вдаватись до обстрілів майже кожної ночі. У ніч на 12 січня ворог запустив 94 безпілотника. Тоді ж ППО вдалось збити 60 дронів.

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