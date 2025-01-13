Росія вночі запустила більше сотні безпілотників: як відпрацювала ППО
У ніч на 13 січня Російська Федерація (РФ) застосувала проти України 110 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 78 з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Ворог запускав безпілотники із напрямків російських міст Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.
До відбиття повітряної атаки залучались:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
- мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.
Станом на 9 ранку підтверджено збиття 78-и дронів у межах Полтавської, Київської, Черкаської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та низки інших областей.
31 безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.
Руйнування внаслідок нічної атаки
"Через падіння збитих ворожих безпілотників у Сумській, Київській, Житомирській та Запорізькій областях є пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, приватних будинків та автотранспорту. Попередньо без жертв та постраждалих", - пишуть Повітряні сили.
Нічні обстріли Росії
Від початку повномасштабної війни Росія регулярно атакує територію України керованими авіаційними бомбами (КАБ), безпілотниками, ракетами різних типів й артилерією, що створює серйозну загрозу для населення. Зокрема з минулого року терористи почали вдаватись до обстрілів майже кожної ночі. У ніч на 12 січня ворог запустив 94 безпілотника. Тоді ж ППО вдалось збити 60 дронів.
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