Експерт розповів, як БМП Bradley, Marder і AMX-10RC можуть вплинути на війну

"Що стосується бойових машин піхоти Bradley, нам передаються машини, які після "Бурі в пустелі" були модернізовані, з усуненими недоліками. Цим машинам по 20 років і більше, але вони абсолютно технічно справні", - сказав він.

Експерт зазначив, що наразі це одні з кращих існуючих бойових машин. Так, Україні обіцяні передати 50 одиниць, це два неповних батальйони. За його словами, це не робить великої погоди у масштабі оперативного угруповання військ, але на тактичному напрямку ці машини чудові.

"Marder - це взагалі мрія. Уявіть, що ви прийшли в автосалон і вибираєте: купляти Москвич чи Mercedes. От Marder - це Mercedes у світі бойових машин піхоти. У нього шикарна зброя, шикарна броня. У Marder автоматична коробка передач стояла ще в середині 70-х років - в автомобілях її ще не було. Це дуже комфортна, водієцентрична машина, зручна для екіпажу", - сказав Кевлюк.

Експерт пояснив, що бойові машини піхоти можливість стрімкого прориву в тил противника. До того ж, це надійне прикриття бронею і вогнем піхоти.

За його словами, коли українські військові звільняли Харківську область, дві механізовані бригади і повітрянодесантна бригада на бойових машинах десанту показали, чим може закінчитися стрімкий рейд потужних, рухливих з'єднань ЗСУ у тилу.

"Вони просто розірвали оперативну оборону. Противник навіть не знав, у якому напрямку відступати. Чим більше в нас такої техніки - тим красивіші будуть наші перемоги. З огляду на те, що Запоріжжя, Таврія - це степ, то для таких машин з підвищеною прохідністю, гарною бронею - це саме те місце, де їх треба застосовувати", - сказав він.

Щодо машин AMX-10RC, то експерт зазначив, що це не танк, це швидше протитанкова гармата на колесах. При цьому вона має специфічний боєприпас, натівського калібру, але він виробляється виключно у Франції та виключно для внутрішнього використання.

"Якщо з логістикою цих боєприпасів не буде проблем - це потужна зброя, яка підтримає дії бойових машин піхоти, що нам союзники передають. У бригадах, які озброєні бронетранспортерами - це буде дуже вдале доповнення", - сказав він.

Кевлюк додав, що передача БМП - це все кроки у правильному напрямку, але все залежить від того, скільки Україна буде їх отримувати.

"Якщо мова йде про 30 бойових машин піхоти, 30 танків - це добре. Якщо йдеться про 15-20 артилерійських систем - це теж добре. Менше - ні, більше - супер", - сказав він.