У Німеччині незабаром розпочнуться навчання українців на БМП Bradley, - Пентагон

Наступного тижня в Німеччині розпочнуться навчання українських військових керувати БМП Bradley.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UrduPoint News.

Як повідомляє Пентагон, навчання українських військовослужбовців, як керувати бойовими машинами піхоти Bradley, розпочнеться наступного тижня в Німеччині. Це буде підготовка зі спільного маневру і загальновійськова підготовка. "Ми очікуємо, що це навчання займе тижні, а не місяці", - заявив сьогодні, 12 січня, речник Міністерства оборони США Пет Райдер.