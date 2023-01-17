Эксперт рассказал, как БМП Bradley, Marder и AMX-10RC могут повлиять на войну

"Что касается боевых машин пехоты Bradley, нам передаются машины, которые после "Бури в пустыне" были модернизированы, с устраненными недостатками. Этим машинам по 20 лет и больше, но они абсолютно технически исправны", - сказал он.

Эксперт отметил, что в настоящее время это одни из лучших существующих боевых машин. Так, Украине обещали передать 50 единиц, это два неполных батальона. По его словам, это не делает большую погоду в масштабе оперативной группировки войск, но на тактическом направлении эти машины отличные.

"Marder - это вообще мечта. Представьте, что вы пришли в автосалон и выбираете: покупать Москвич или Mercedes. Вот Marder - это Mercedes в мире боевых машин пехоты. У него шикарное оружие, шикарная броня. У Marder автоматическая коробка передач стояла еще в середине 70-х годов - в автомобилях ее еще не было. Это очень комфортная, водецентрическая машина, удобная для экипажа", - сказал Кевлюк.

Эксперт пояснил, что боевые машины пехоты - возможность стремительного прорыва в тыл противника. К тому же, это надежное прикрытие броней и огнем пехоты.

По его словам, когда украинские военные освобождали Харьковскую область, две механизированные бригады и воздушно-десантная бригада на боевых машинах десанта показали, чем может закончиться стремительный рейд мощных, подвижных соединений ВСУ в тылу.

"Они просто разорвали оперативную оборону. Противник даже не знал, в каком направлении отступать. Чем больше у нас такой техники - тем красивее будут наши победы. Учитывая, что Запорожье, Таврия - это степь, то для таких машин с повышенной проходимостью, хорошей броней - это именно то место, где их нужно применять", - сказал он.

Что касается машин AMX-10RC, то эксперт отметил, что это не танк, это скорее противотанковая пушка на колесах. При этом она имеет специфический боеприпас, натовский калибр, но он производится исключительно во Франции и исключительно для внутреннего использования.

"Если с логистикой этих боеприпасов не будет проблем - это мощное оружие, которое поддержит действия боевых машин пехоты, которые нам союзники передают. В бригадах, вооруженных бронетранспортерами - это будет очень удачное дополнение", - сказал он.

Кевлюк добавил, что передача БМП - это все шаги в правильном направлении, но все зависит от того, сколько Украина будет их получать.

"Если речь идет о 30 боевых машинах пехоты, 30 танках - это хорошо. Если речь идет о 15-20 артиллерийских системах - это тоже хорошо. Меньше - нет, больше - супер", - сказал он.