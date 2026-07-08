UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Експерт розповів, чим ЗСУ знищуватимуть реактивні "Шахеди" у майбутньому

15:11 08.07.2026 Ср
2 хв
Якими будуть дрони-перехоплювачі у найближчому майбутньому?
aimg Костянтин Широкун
Фото: дрони-перехоплювачі "Шахедів" будуть реактивними (Getty Images)

У майбутньому переважна більшість дронів-перехоплювачів будуть мати реактивні силові установки. Це пов'язано зі збільшенням швидкостей ударних БпЛА ворога.

Про це розповів СЕО Yartura Олег Букаренко у коментарі РБК-Україна.

"З моєї точки зору, ми всі (розробники дронів-перехоплювачів - ред.) будемо переходити на реактивну тягу. Тому що це сильно збільшує швидкість, це те, до чого ми всі йдемо, але при цьому збільшення швидкості тягне за собою і інші системи додаткові, які теж треба розвивати", - зазначив Букаренко.

За його словами, сьогодні під час боротьби з реактивними "Шахедами" помітну перевагу у швидкості мають дрони-перехоплювачі літакового типу, адже крила – це питання аеродинаміки. Крила дозволяють дронам досягати більших швидкостей, збільшувати запас ходу, планувати, при цьому задіюючи менше ресурсів самого виробу.

"Ключова перевага мультикоптерних систем – це здатність зависати. Вони, безумовно, більш маневрені, але при цьому вони сильно програють в цій маршрутній дальності, і в швидкостях. Тобто "крила" більш швидкі, якщо розробка була спрямована безпосередньо в цей вектор", - додав СЕО Yartura.

Нагадаємо, українські оборонні компанії дедалі частіше впроваджують елементи штучного інтелекту та машинного зору в безпілотні платформи. Це дозволяє створювати ефективно обхожити ворожу РЕБ.

Також ми писали, що в Україні розробили перший у світі автономний дрон-перехоплювач коптерного типу LITAVR. Комплекс здатний самостійно злітати, наздоганяти та знищувати повітряні цілі без участі пілота під час польоту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
MiltechВторгнення Росії до УкраїниДрони