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Эксперт рассказал, чем ВСУ будут уничтожать реактивные "Шахеды" в будущем

15:11 08.07.2026 Ср
2 мин
Какими будут дроны-перехватчики в ближайшем будущем?
aimg Константин Широкун
Фото: дроны-перехватчики "Шахедов" будут реактивными (Getty Images)

В будущем подавляющее большинство дронов-перехватчиков будут иметь реактивные силовые установки. Это связано с увеличением скоростей ударных БПЛА врага.

Об этом рассказал СЕО Yartura Олег Букаренко в комментарии РБК-Украина .

"С моей точки зрения, мы все (разработчики дронов-перехватчиков – ред.) будем переходить на реактивную тягу. Потому что это сильно увеличивает скорость, это то, к чему мы все идем, но при этом увеличение скорости влечет и другие дополнительные системы, которые тоже надо развивать", - отметил Букаренко.

По его словам, сегодня во время борьбы с реактивными "Шахедами" заметное преимущество в скорости имеют дроны-перехватчики самолетного типа, ведь крылья – это вопрос аэродинамики. Крылья позволяют дронам достигать больших скоростей, увеличивать запас хода, планировать, при этом задействуя меньше ресурсов самого изделия.

"Ключевое преимущество мультикоптерных систем – это способность зависать. Они, безусловно, более маневренны, но при этом они сильно проигрывают в этой маршрутной дальности и скоростях. То есть "крылья" более быстры, если разработка была направлена непосредственно в этот вектор", - добавил СЕО Yartura.

Напомним, украинские оборонные компании все чаще внедряют элементы искусственного интеллекта и машинного зрения в беспилотные платформы. Это позволяет создавать эффективно обходить вражескую РЭБ.

Также мы писали, что в Украине был разработан первый в мире автономный дрон-перехватчик коптерного типа LITAVR . Комплекс способен самостоятельно взлетать, догонять и уничтожать воздушные цели без участия пилота во время полета.

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