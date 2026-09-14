Експерт розповів, чи запускатиме Росія багато "Шахедів" взимку

Чи чекати на масовані атаки взимку

За словами Люкова, перехід Росії з двигунів внутрішнього згорання на реактивні пов'язаний саме з ефективною протидією з боку України.

Водночас він допускає, що восени чи взимку через погані погодні умови можливі масовані нальоти класичних "Шахедів" з ДВЗ - таким чином Росія намагатиметься перевантажити українську протиповітряну оборону.

"З реактивними дронами ми знову реагуємо. Ми не готові до проблеми й вимушені шукати нові рішення", - зазначив експерт.

Люков також звернув увагу, що погодні умови суттєво впливають на роботу засобів протидії загалом. Не всі протидронові системи захищені настільки, щоб працювати в дощ, а сильний вітер обмежує льотно-тактичні характеристики перехоплювачів.

Холод і мороз, за словами Люкова, серйозно знижують енергоефективність дронів-перехоплювачів - до того ж дрони-перехоплювачі першого покоління наводяться через оптичний сенсор, а модулі захоплення та самонаведення є далеко не в усіх.

Якими методами Україна відповідає на реактивні дрони

Класичні мультикоптерні перехоплювачі, за словами експерта, здатні наздоганяти реактивні "Шахеди" радше як виняток - ідеться про значно вищі швидкості цілей. Перший варіант вирішення проблеми - пришвидшити класичні перехоплювачі до понад 400 км/год, однак це суттєво скорочує їхній корисний час у повітрі.

"Тому тут єдиний шлях - це максимальна автоматизація, а ще покращення якостей виявлення та цілевказання, щоб автоматизація була взагалі доречною", - пояснив Люков.

За його словами, в Україні вже з'являється низка реактивних перехоплювачів з достатніми швидкостями для ураження реактивних дронів, хоча масштабування виробництва ускладнюється вищою вартістю та меншою доступністю реактивних двигунів порівняно з ДВЗ чи електродвигунами.

Люков також відзначив ефективність ПЗРК проти реактивних дронів завдяки їхньому помітному тепловому сліду, проте вказав на дефіцит цих засобів, їхню ціну та потребу в навченому особовому складі.