Эксперт рассказал, будет ли запускать Россия много "Шахедов" зимой

Ждать ли массированных атак зимой

По словам Люкова, переход России с двигателей внутреннего сгорания на реактивные связан именно с эффективным противодействием со стороны Украины.

В то же время он допускает, что осенью или зимой из-за плохих погодных условий возможны массированные налеты классических "Шахедов" с ДВС - таким образом, Россия будет пытаться перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

"С реактивными дронами мы снова реагируем. Мы не готовы к проблеме и вынуждены искать новые решения", - отметил эксперт.

Люков также обратил внимание, что погодные условия оказывают существенное влияние на работу средств противодействия в целом. Не все противодроновые системы защищены настолько, чтобы работать в дождь, а сильный ветер ограничивает лётно-тактические характеристики перехватчиков.

Холод и мороз, по словам Люкова, серьезно снижают энергоэффективность дронов-перехватчиков - к тому же дроны-перехватчики первого поколения наводятся с помощью оптического сенсора, а модули захвата и самонаведения есть далеко не у всех.

Какими методами Украина отвечает на реактивные дроны

Классические мультикоптерные перехватчики, по словам эксперта, способны догонять реактивные "Шахеды" скорее как исключение - речь идет о значительно более высоких скоростях целей. Первый вариант решения проблемы - ускорить классические перехватчики более 400 км/ч, однако это существенно сокращает их полезное время в воздухе.

"Поэтому здесь единственный путь – это максимальная автоматизация, а еще улучшение качеств обнаружения и целеуказания, чтобы автоматизация была вообще кстати", - пояснил Люков.

По его словам, в Украине уже появляется ряд реактивных перехватчиков с достаточными скоростями для поражения реактивных дронов, хотя масштабирование производства осложняется более высокой стоимостью и меньшей доступностью реактивных двигателей по сравнению с ДВС или электродвигателями.

Люков также отметил эффективность ПЗРК против реактивных дронов благодаря их заметному тепловому следу, однако указал на дефицит этих средств, их цену и потребность в обученном личном составе.