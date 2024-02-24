Експерт про ризик катастрофічної нестачі боєприпасів: блокування мільярдів оптимізму не додає

Прогнози щодо нібито ризику катастрофічної нестачі боєприпасів в Україні були й раніше. Водночас блокування фінансової допомоги Сполучених Штатів Америки (США) Києву оптимізму не додає.
Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко в матеріалі РБК-Україна "Оборона чи перемога? Яким буде третій рік війни для України та до чого готуватись".
Ризик катастрофічної нестачі боєприпасів
Як писало видання ABC, до кінця березня України може нібито зіткнутись з катастрофічною нестачею боєприпасів, у тому ж числі й для засобів протиповітряної оборони.
Також видання вважає, що сценарій Авдіївки може повторитись й на інших ділянках фронту, а дефіцит ракет-перехоплювачів призведе до того, що Російська Федерація може отримати контроль над небом. Це, зі свого боку, повністю змінить характер війни.
Подібні прогнози були й раніше
За словами Мусієнка, вищезгадані прогнози були й раніше, втім, ймовірно, Київ має певні кошти враховуючи успішне знищення семи ворожих літаків Повітряними силами України лише за останній тиждень. Однак ракет-перехоплювачів потрібно більше.
"Якщо Іран поставить Росії 400 ракет, як пише Reuters, це стане додатковим викликом для нас. Якщо поставки для нас знизяться, це негативно позначиться на наших можливостях. Разом з тим є у нас стабільні постачання ракет IRIS-Т, SAMP-T і Patriot, тому що не лише США постачають. Але США дають кошти на закупівлю ракет у Європі, тому кризові моменти цілком можуть бути", - наголосив експерт.
Також Мусієнко нагадав про заяву президента Чехії Петра Павела щодо 800 тисяч снарядів. Через те, що вони були вироблені не в Європі - Європейський союз не виділятиме на них кошти, аби уникнути конкуренції. Важливо, аби їх профінансували США, втім, блокування мільярдів для України оптимізму не додає.
Минулого року Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також охорону американського кордону. Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагали більш жорстких заходів щодо охорони кордонів. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.
Нещодавно у Сенаті США почали розглядати законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню без грошей для кордону. Вже 3 лютого, його підтримали сенатори.
Для того, щоб законопроєкт набув чинності, він ще має пройти Палату представників і бути підписаний президентом Джо Байденом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.