Эксперт о риске катастрофической нехватки боеприпасов: задержка помощи оптимизма не добавляет

Риск катастрофической нехватки боеприпасов

Как писало издание ABC, до конца марта Украина может якобы столкнуться с катастрофической нехваткой боеприпасов, в том же числе и для средств противовоздушной обороны.

Также издание считает, что сценарий Авдеевки может повториться и на других участках фронта, а дефицит ракет-перехватчиков приведет к тому, что Российская Федерация может получить контроль над небом. Это, в свою очередь, полностью изменит характер войны.

Подобные прогнозы были и раньше

По словам Мусиенко, вышеупомянутые прогнозы были и раньше, впрочем, вероятно, у Киева есть определенные средства, учитывая успешное уничтожение семи вражеских самолетов Воздушными силами Украины только за последнюю неделю. Однако ракет-перехватчиков нужно больше.

"Если Иран поставит России 400 ракет, как пишет Reuters, это станет дополнительным вызовом для нас. Если поставки для нас снизятся, это негативно скажется на наших возможностях. Вместе с тем есть у нас стабильные поставки ракет IRIS-Т, SAMP-T и Patriot, потому что не только США поставляют. Но США дают средства на закупку ракет в Европе, поэтому кризисные моменты вполне могут быть", - подчеркнул эксперт.

Также Мусиенко напомнил заявление президента Чехии Петра Павела относительно 800 тысяч снарядов. Из-за того, что они были произведены не в Европе - Европейский союз не будет выделять на них средства, чтобы избежать конкуренции. Важно, чтобы их профинансировали США, впрочем, блокирование миллиардов для Украины оптимизма не добавляет.

Помощь Украине от США

В прошлом году Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также охрану американской границы. Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требовали более жестких мер по охране границ. Таким образом, помощь Украине стала зависимой от позиции членов Республиканской партии.

Не так давно в Сенате США начали рассматривать законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня без денег для границы. Уже 3 февраля его поддержали сенаторы.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, он еще должен пройти Палату представителей и быть подписан президентом Джо Байденом.